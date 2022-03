Steam arrive sur Chrome OS en version alpha

Une version alpha de Steam arrivera bientôt sur Chrome OS sur une sélection très restreinte de Chromebook.

Par rapport à des systèmes d’exploitation comme Windows ou macOS, Google Chrome OS est plutôt vu comme une plate-forme qui permet d’être productif, de faire un certain nombre d’opérations pour le travail ou l’école, des recherches, du streaming de vidéos ou de chansons ou tout autres actions qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance et qui restent principalement basées sur le cloud. Une très bonne option pour un certain public, donc, ou une machine supplémentaire au quotidien. Pour le jeu vidéo, il faut attendre Google et Valve.

Une version alpha de Steam arrivera bientôt sur Chrome OS

Cela étant dit, certains utilisateurs de Chrome OS aimeraient pouvoir aller plus loin, profiter de davantage de fonctionnalités. Et notamment en ce qui concerne le jeu vidéo sur cet OS. Et sur ce point, justement, la firme de Mountain View a une bonne nouvelle. En effet, une version alpha de la célèbre plate-forme Steam de Valve va arriver prochainement sur Chrome OS.

Dans un post publié sur la page Communauté dédiée aux Chromebook, un CM écrivait la chose suivante : “Comme vous l’avez peut-être déjà entendu ici ou là, notre équipe travaille avec Valve pour proposer Steam sur Chrome OS. Nous sommes très excités de partager avec vous le fait que nous proposerons très bientôt une version alpha de Steam pour Chrome OS dans le canal Dev pour une sélection très limitée de Chromebook.”

sur une sélection très restreinte de Chromebook

Nous avions appris il y a quelque temps que certaines marques et certains modèles d’appareils Chromebook pourraient faire tourner Steam. La question était donc de savoir quand cette fonctionnalité allait être disponible. L’arrivée de cette version alpha est une très bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo qui disposent d’un Chromebook compatible, mais il se pourrait qu’il faille attendre encore très longtemps avant de pouvoir profiter d’une première version stable. Et il faut aussi espérer que la liste des machines compatibles s’allongera, sans quoi il pourrait être difficile d’en profiter.