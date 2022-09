Starlink va déployer son internet par satellite sur les paquebots Royal Caribbean

Royal Caribbean va équiper ses paquebots d'antennes Starlink. Bientôt un vrai service internet sur les bateaux de croisière ? Cela pourrait permettre à la compagnie de se démarquer.

Le géant de la croisière Royal Caribbean a annoncé qu’il allait équiper sa flotte de paquebots avec le service d’internet haut débit par satellite Starlink de SpaceX. Les antennes sont pensées et conçues pour offrir “une meilleure expérience à bord pour les invités et l’équipage de toute la flotte”, elles seront installées sur les bateaux Royal Caribbean International, Silversea Cruises et Celebrity Cruises.

Royal Caribbean va équiper ses paquebots d’antennes Starlink

Il y a quelques mois, SpaceX dévoilait Starlink Maritime, pour les bateaux, à un tarif de 5 000 $ par mois, en plus d’un investissement matériel de 10 000 $. En comparaison, le matériel pour la maison de Starlink ne coûte que 599 $, avec un abonnement à 110 $ par mois pour un débit de 50 à 250 Mbps – Starlink offre aussi un service premium à 500 $ par mois pour un débit maximal de 500 Mbps -. Le service Maritime offrira jusqu’à 350 Mbps.

Bientôt un vrai service internet sur les bateaux de croisière ?

L’entreprise avait testé son service un peu plus tôt cette année, proposant des packs baptisés “Voom Surf” et “Voom Surf & Stream”, selon le Royal Caribbean Blog. Cela semble indiquer que ce service sera très certainement proposé comme option payante et que celle-ci ne sera pas donnée, comme souvent sur un bateau de croisière. Les testeurs ont pu constater des vitesses – d’envoi et de téléchargement – respectables et expliquent avoir pu regarder YouTube et Netflix “sans lag ou mises en tampon intempestives”.

Ces débits pourraient cependant changer lorsque le service sera pleinement lancé, selon sa popularité et le nombre d’antennes Starlink que Royal Caribbean utilise sur chacun de ses paquebots. Selon le bateau, l’entreprise peut faire embarquer de quelques centaines à environ 7 000 passagers.

Cela pourrait permettre à la compagnie de se démarquer

L’industrie des croisières est en grande difficulté depuis la fin de la pandémie, à cause de recrutements difficiles, de l’inflation et d’autres soucis. Starlink pourrait être un bon avantage marketing pour Royal Caribbean, dans la mesure où les bateaux de croisière sont connus pour proposer un service internet de piètre qualité. Starlink, de son côté, poursuit sa voie dans l’industrie du voyage, en annonçant des partenariats avec Hawaiian Airlines et JSC. Récemment, elle lançait aussi un service Starlink pour les camping-cars et autres campeurs.