Starlink : l’offre d’accès à internet par satellite de SpaceX est disponible en France

SpaceX d'Elon Musk lance officiellement son offre d’accès à internet par satellite Starlink dans tout l'Hexagone.

Basé sur le déploiement d’une constellation de plusieurs milliers de satellites de télécommunications positionnés sur une orbite terrestre basse, Starlink de SpaceX permet d’avoir accès à une connexion haut débit d’une manière non traditionnelle principalement pour des personnes se trouvant dans des territoires reculés. Déjà implanté aux USA et au Canada, le service arrive également en France avec une bêta permettant d’obtenir des vitesses de transfert allant de 50 à 150 mégabits par seconde et une latence de 20 à 40 millisecondes : “Il y aura de brèves périodes sans aucune connectivité. À mesure que nous lançons plus de satellites, installons plus de stations terrestres et améliorons notre logiciel de mise en réseau, la vitesse des données, la latence et la disponibilité s’amélioreront considérablement.”

Starlink est accessible en France, tout savoir sur l’offre internet par satellite

Pour mettre la main sur Starlink n’importe où en France, il faut commander un pack à 558 euros sur le site officiel (traduit dans la langue de Molière) comprenant un routeur wifi, une alimentation, des câbles et un trépied de montage : “Le trépied de montage est conçu pour une installation au niveau du sol ou pour prendre en charge une configuration de démarrage rapide pour tester votre connexion Internet. Pour les utilisateurs qui nécessitent une installation sur le toit, des supports de toit sont disponibles en se connectant à votre compte“. Ensuite, il sera demandé de payer 99 euros par mois pour accéder à internet en haut débit.

Starlink a d’ores et déjà dépassé les 500.000 précommandes dans le monde : “Actuellement disponible pour un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture, les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe du premier arrivé, premier servi“. Succès total pour le réseau internet par satellite de SpaceX.

Dans l’immédiat, 1500 satellites Starlink sont en orbite autour de la Terre. L’objectif serait d’avoir un réseau avec 42000 astres artificiels et d’avoir au moins 5 millions de clients aux États-Unis. Concernant la résiliation à l’abonnement au service, Starlink explique : “Vous pouvez suspendre et annuler les frais d’abonnement mensuel à tout moment via votre compte sur le portail client. Vous n’avez droit à aucun remboursement, sauf dans les cas prévus aux articles 1.2, 4.3 ou 4.4 (…) Il vous incombe d’utiliser un emballage approprié aux fins du retour du Kit Starlink et de payer la réexpédition.“