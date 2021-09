Starlink, l’internet par satellite de SpaceX, sortira de bêta en octobre 2021

Starlink devrait sortir de bêta en octobre 2021, après une phase de test qui aura donc duré environ un an.

Notre monde a beau être aujourd’hui extrêmement connecté, il existe encore de nombreuses régions sur la planète qui ne sont pas, ou trop peu, connectées. Un problème qui pourrait être réglé grâce à l’internet par satellite. C’est l’objectif que s’est fixé SpaceX avec son service Starlink, des milliers de petits satellites pour connecter tout un chacun où qu’il soit. Après une longue phase de bêta, le service s’apprête à en sortir.

Si l’on en croit un récent tweet d’Elon Musk, le PDG de SpaceX, le service d’internet par satellite Starlink devrait sortir bêta le mois prochain, en octobre 2021 donc. L’information a été révélée en réponse à une question d’un utilisateur, demandant tout simplement quand le service ne serait plus en bêta. Si le planning est respecté, cela signifierait alors que Starlink serait resté en bêta pendant environ une année entière.

SpaceX avait commencé à envoyer des invitations par email à la bêta publique de Starlink en octobre 2020. Nous sommes aujourd’hui en octobre 2021, une année donc s’est écoulée, une année de tests, douze mois riches en expérimentations et en résultats. Pour celles et ceux qui sont intéressés, SpaceX prend actuellement des précommandes pour Starlink, avec un dépôt initial de 99 $, dépôt qui est totalement remboursable si vous décidez de vous retirer de cette liste d’attente ou que vous ne pouvez plus attendre que le service arrive dans votre région.

Si l’on en croit SpaceX, il y aurait actuellement environ 100 000 utilisateurs des services Starlink dans plus d’une dizaine de pays, exploitant plus de 1 700 satellites. Cependant, travailler à plus grande échelle pourrait poser un problème. Elon Musk avait déjà déclaré que les 500 000 premiers utilisateurs pourraient utiliser le service facilement mais une fois que l’on s’approcherait du million, la situation deviendrait plus délicate.

À l’heure actuelle, SpaceX dispose d’une licence de la part de la FCC pour mettre en orbite basse quelque 12 000 satellites. L’entreprise américaine cherche à obtenir l’autorisation d’en lancer 30 000 supplémentaires.