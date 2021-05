Stargate : Timekeepers, une nouvelle adaptation en jeu vidéo basée une histoire originale

CreativeForge Games dévoile Stargate : Timekeepers sur PC en partenariat avec l'éditeur Slitherine et la MGM.

Présenté comme un jeu de stratégie pour PC, Stargate : Timekeepers du studio polonais CreativeForge Games (Poland : Hard West, Phantom Doctrine, Aircraft Carrier Survival) s’écarte de la fin de la saison 7 de la série télévisée Stargate SG-1 pour créer une histoire totalement originale qui débute pendant la bataille de l’Antarctique, où la commandante Eva McCain et son équipe sont chargées de soutenir le SG-1 contre la flotte d’Anubis. Au lendemain de cette bataille sensationnelle, ils se retrouvent confrontés à une aventure épique qui s’étend sur plusieurs lieux originaux.

Un teaser pour Stargate : Timekeepers

Les joueurs voyageront dans le temps et l’espace, sauveront des civils des menaces de leurs seigneurs du système, sauveront leurs amis et alliés du danger, et bien plus encore.

La date du RTS dans l’univers de la licence Stargate ne dispose pas de date de sortie dans l’immédiat.