Starfield : une liberté sans précédent dans le cosmos étoilé

La licence la plus vaste et la plus ambitieuse de Bethesda.

Todd Howard, game director et producteur exécutif chez l’éditeur américain Bethesda (filiale de Microsoft), présente Starfield : “Nous sommes en 2330. L’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire pour s’établir sur de nouvelles planètes et partir à la découverte de l’espace. Après avoir commencé l’aventure en tant que simple mineur spatial, les joueurs rejoindront Constellation, le dernier groupe d’explorateurs de l’espace à la recherche d’artéfacts rares à travers la galaxie, et partiront explorer l’immensité des Systèmes occupés.”

Du gameplay pour Starfield

Les premières séquences in-game mettent en lumière le joueur en vue à la troisième personne en train de pénétrer dans une station spatiale et de vaincre des ennemis à l’aide d’une mitrailleuse et, plus tard, d’un puissant fusil à pompe. Un mécanisme de crochetage de serrure est ensuite montré. Des phases de tir à la troisième personne seront également de la partie. New Atlantis, une capitale animée aux allures de hub central, permettra de valider des missions et d’en apprendre plus sur le monde. Le système de création de personnages de Starfield a également été présenté. Il est considéré comme le plus complet à ce jour. Les joueurs peuvent choisir des traits de caractère optionnels, qui présentent chacun des avantages et des inconvénients. De plus, Starfield permettra même aux joueurs de créer et de personnaliser leurs propres vaisseaux spatiaux, puis de les piloter. A noter que plus de 1000 planètes seront à explorer !

Starfield sortira au premier semestre 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.