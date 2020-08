Starfield de Bethesda, l’attente sera encore longue

Annoncé en 2018, l'éditeur américain Bethesda assure que Starfield va se faire attendre.

Avec une transparence totale, Pete Hines, vice-président du marketing et de la communication chez Bethesda, a de nouveau confirmé lors de la Gamescom 2020 que Starfield ne reviendra pas sur le devant de la scène avant que quelque chose de concret soit prêt : “Je meurs d’envie de vous dire ce qu’est Starfield. Nos vies seraient beaucoup plus faciles si nous étions prêts à montrer et à parler de ce sur quoi l’équipe travaille. N’importe qui peut faire du marketing quand le jeu est prêt à être montré. Si le jeu n’est pas prêt à être montré, il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire avant qu’il ne soit prêt. Je ne peux pas l’inventer. La seule chose que je peux vous dire, c’est que lorsque nous en arriverons enfin à parler de ce que fait notre studio, je pense que vous serez impressionné. Je pense que vous serez enthousiaste. Je pense même que vous vous direz un truc comme ‘On dirait que ça valait le coup d’attendre’.”

Bethesda : Starfield est un action-RPG ambitieux

Développé exclusivement pour les nouvelles consoles de Sony (PS5) et Microsoft (Xbox Series X), Starfield se présente comme un “singleplayer space epic” se déroulant dans le futur. Todd Howard a fait savoir l’année dernière qu’il a consulté Elon Musk et SpaceX pour trouver ses idées et prôner le réalisme : “Le jeu est plus loin dans le futur qu’aujourd’hui. Pour en revenir à notre sujet sur les risques et les échecs, je pense que le monde a besoin de plus de gens comme Elon qui disent ‘Je ne sais pas comment ça marche, je vais essayer d’une manière différente’. Beaucoup de gens en douteront. Qu’il s’agisse d’aller dans l’espace de cette façon ou de conduire des voitures en solo, je suis très passionné par ces choses. En ce qui concerne ce qui se passe à SpaceX, c’est comme si les nouvelles limites de la physique des moteurs et des choses comme ça, où en parlant à Elon, nous nous demandons jusqu’où les choses peuvent aller dans notre réalité actuelle et comment nous pourrions aller au-delà de cela de manière fictive. Tout le monde doit être patient sur Starfield. Mais ce que je peux dire, c’est… comment nous l’abordons pour qu’il soit authentique et plausible. Nous avons parlé du type de carburant utilisé par les vaisseaux, nous utilisons de l’hélium 3, ou comment la physique fonctionne dans l’espace… la gravité et ce genre de choses. Mais nous devons en modifier certains aspects pour que ce ne soit pas aussi punitif que le voyage dans l’espace. Voyager dans l’espace dans notre jeu est toujours dangereux. Il est toujours dangereux d’aller explorer l’espace, mais beaucoup de gens le font encore.“