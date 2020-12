Stardew Valley : l’énorme mise à jour 1.5 est arrivée !

Le monde du jeu vidéo est extrêmement vaste. Il y a bien sûr les jeux AAA dont on entend beaucoup parler mais il y a aussi toute la scène indépendante, avec de vraies pépites. C'est le cas du jeu qui nous intéresse aujourd'hui.

Stardew Valley est un jeu indépendant qui a su tirer son épingle du jeu dès sa sortie en 2016. Depuis, il n’a cessé d’impressionner, à tel point que les joueurs sont désormais très nombreux, et qu’ils en redemandent. Aujourd’hui, ceux-ci sont servis avec le déploiement d’une énorme mise à jour, la plus importante à ce jour. Avec, bien évidemment, un nombre assez incalculable de nouveautés.

Stardew Valley passe en version 1.5 sur PC

Alors que le jeu fêtera son cinquième anniversaire dans un peu moins de deux mois, Stardew Valley accueille aujourd’hui sa plus grosse mise à jour. Comme Polygon le précise, il y a bien trop de changements pour les lister dans un article comme celui-ci mais certains sont suffisamment importants pour être cités et ils plairont à coup sûr à celles et ceux qui ont déjà passé un nombre incalculable d’heures sur le jeu.

La plus grosse addition avec cette version 1.5 est peut-être l’introduction d’une nouvelle ferme sur la plage, ce qui ajoute un nouvel aspect au gameplay. Il y a là de nombreuses nouvelles opportunités pour la pêche et le forage mais l’agriculture sera plus difficile dans la mesure où vous ne pourrez pas utiliser d’arroseurs pour arroser vos plantations. Les joueurs les plus aguerris trouveront aussi une nouvelle zone qui ajoute, notamment, un donjon façon volcan à explorer.

Une multitude de nouveautés, dont un mode coopération

Cela dit, vous n’avez pas à commencer de zéro une partie pour profiter des nombreux ajouts de cette mise à jour. Il y a de nouveaux personnages à rencontrer en ville, de nouveaux items à collectionner, une nouvelle quête à terminer. Mais la plus grosse nouveauté reste très certainement ce mode coopération qui vient se greffer directement sur le mode multijoueur existant dans Stardew Valley. Ce mode de jeu vous permet, à vous et jusqu’à trois de vos amis, de jouer sur le même écran. Vous pouvez commencer à jouer en coopération en demandant à Robin la Charpentière de vous construire une cabane dans votre ferme. Il y a aussi une option pour activer la coop dès le lancement d’une nouvelle partie.

La mise à jour Stardew Valley 1.5 est disponible au téléchargement dès aujourd’hui sur PC. Selon le développeur Eric “ConcernedApe” Barone, elle arrivera sur les versions console en début d’année prochaine, et sur les appareils mobiles un peu plus tard, mais pour l’heure, aucune date précise n’a été arrêtée. Si vous êtes intéressé(e), sachez que le jeu est actuellement proposé au tarif réduit de 9,37 € (contre 13,99 € habituellement) sur Steam pour fêter l’arrivée de cette énorme mise à jour.