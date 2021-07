Star Wars : Visions s’offre une date de sortie

Star Wars : Visions arrive le 22 septembre sur Disney+, l'occasion de découvrir l'univers Star Wars sous des angles totalement nouveaux

Disney a encore énormément d’idées pour sa licence Star Wars. Il n’y a qu’à voir les nombreux films et séries déjà sortis et les projets en cours. L’un d’entre eux est baptisé Star Wars : Visions, une série d’animation, si l’on peut dire, ou plutôt une collection de courts métrages très différents. Les fans ont désormais une date à cocher dans leur calendrier.

Star Wars : Visions arrive le 22 septembre sur Disney+

Il ne faudra plus attendre trop longtemps avant de découvrir ce que peuvent apporter les anime japonais à l’univers Star Wars. En effet, Lucasfilm et Disney ont annoncé que Star Wars : Visions sera disponible sur la plate-forme Disney+ à partir du 22 septembre prochaine. Et pour fêter cela, le géant américain a offert aux fans un premier aperçu, très court, évidemment. Au total, pas moins de neuf réalisations de sept studios différents, chacun avec une vision très distincte de l’univers de la sa saga imaginée par George Lucas. Et bien évidemment, les références à la culture japonaise y sont très nombreuses.

L’occasion de découvrir l’univers Star Wars sous des angles totalement nouveaux

The Duel, du studio Kamikaze Douga, par exemple, est un court métrage principalement en noir et blanc impliquant un Jedi samouraï et des guerriers Sith. La création du studio Colorido, Tatooine Rhapsody, quant à elle, ressemble à opera rock façon Chibi – parfaitement ! – tandis que T0-B1, de Science Saru, reprend de nombreux traits de Astro Boy, racontant joliment l’histoire d’un droïde qui espère devenir Jedi.

Star Wars : Visions n’aura pas le même impact sur la saga qu’une série comme The Mandalorian, c’est évident. Ceci étant dit, cela montre bien que Disney expérimente des choses avec le streaming. Le géant américain veut s’essayer à des formats différents, des univers différents qui ne fonctionneraient probablement pas dans les salles de cinéma ou sur la télévision traditionnelle. Et c’est une bonne chose !