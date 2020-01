Star Wars : une statue Baby Yoda grandeur nature en précommande

L'univers de Star Wars est extrêmement vaste, très riche en personnage. La récente série TV The Mandalorian permettait notamment de découvrir Baby Yoda. Et il faut dire qu'il a fait beaucoup d'émules. Les fans peuvent même mettre la main sur une statue taille réelle.

La série TV The Mandalorian – disponible sur Disney+ – est un énorme succès. Il faut reconnaître qu’elle a de nombreux arguments à faire valoir et bien que le service ne soit pas encore disponible en France, les fans attendent déjà impatiemment la saison 2. S’il fallait dégager les principales raisons de ce succès, nous citerions assez facilement les apparitions très remarquées de ce petit personnage que les fans ont baptisé Baby Yoda. Et bien évidemment, c’est déjà une énorme manne financière. Une statue, ça vous tente ?

Sideshow Collectibles dévoile un Baby Yoda grandeur nature très réussi

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Baby Yoda est une créature dont l’espèce serait la même que le Yoda que l’on connait dans la saga. Dans la série TV, il est considéré comme un bébé, avec ses grands yeux et sa mignonnerie qui a su faire craquer les spectateurs dans le monde entier. La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que si vous voulez avoir votre propre Baby Yoda chez vous, sachez que les équipes de Sideshow Collectibles ont le produit parfait.

42 cm de mignonnerie à exposer chez vous !

En effet, Sideshow Collectibles vient de dévoiler une statue officielle Baby Yoda. Grandeur nature, s’il vous plaît ! Autrement dit, celle-ci sera aussi grande que le personnage dans The Mandalorian, soit un peu plus de 40 cm. Parmi tous les produits dérivés qui existent déjà, tant officiels que non officiels, il faut reconnaître qu’il s’agit là de l’un des plus réalistes et des plus réussis. Si vous êtes fan, sachez que vous dès à présent précommander la vôtre pour la somme de 350$ (318€). Les premières livraisons sont attendues entre Août et Octobre 2020. Quelques mois à patienter, certes, mais vous devriez l’avoir pour le début de la saison 2 – prévu pour l’Automne -.