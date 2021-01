Star Wars : Ubisoft et Massive Entertainment vont créer une nouvelle aventure narrative en monde ouvert

Lucasfilm Games commande une aventure Star Wars novatrice et originale à Ubisoft et son studio Massive Entertainment.

Disney enchaîne les bonnes nouvelles pour le retour de son implication dans le milieu vidéoludique. Après avoir ressuscité Lucasfilm Games et pactisé avec Bethesda/MachineGames pour produire un jeu officiel Indiana Jones, la firme aux grandes oreilles a également décidé de s’associer à Ubisoft/Massive Entertainment pour produire un ambitieux AAA open-world avec la dernière version du moteur graphique Snowdrop Engine, tout en profitant du savoir-faire des développeurs les plus talentueux, expérimentés et créatifs de l’industrie.

Nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons avec @LucasfilmGames pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars en monde ouvert, axée sur l'histoire ! pic.twitter.com/QL4Mz9T9hL — Ubisoft FR (@UbisoftFR) January 13, 2021

Si David Polfeldt (The Division, Avatar, Far Cry 3, World In Conflict, Assassins Creed Revelations, Just Dance, Ubisoft Connect) supervisera ce nouveau jeu Star Wars, Julian Gerighty (The Division, The Crew, Splinter Cell, Ghost Recon, Brothers in Arms) de Massive Entertainment en sera le directeur créatif : “C’est un univers que nous adorons et nous tenons à lui rendre justice avec une production et une histoire qui embarqueront les passionnés d’hier et d’aujourd’hui dans un voyage immersif et extraordinaire, dont ils se souviendront pendant longtemps.”

Une collaboration inédite entre Lucasfilm Games et Ubisoft pour Star Wars

“Ubisoft a un savoir-faire unique quand il s’agit de créer des mondes immersifs. Nous sommes très excités à l’idée de travailler ensemble sur ce projet“, indique Douglas Reilly, vice-président du label Lucasfilm Games. “La passion et le talent de l’équipe à Massive nous inspirent, et nous partageons une vision commune du type d’histoire originale que nous voulons raconter aux joueurs dans cette immense galaxie. Ils ont la créativité, l’expérience et la proximité nécessaire avec la communauté pour insuffler une authenticité incroyable, une profondeur et un caractère innovant à ce nouveau jeu Star Wars.”

“Dans la galaxie Star Wars et au-delà, nous travaillons avec les meilleurs dans l’industrie pour créer des expériences qui repoussent sans cesse les possibilités offertes par le jeu vidéo“, ajoute Sean Shoptaw, vice-président senior de Disney Games and Interactive Experiences. “Ensemble, Lucasfilm Games et Massive Entertainment peuvent offrir quelque chose de vraiment unique à tous nos fans à travers le monde.”

“La richesse de l’univers de Star Wars est une source d’inspiration fabuleuse pour nos équipes“, a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et PDG d’Ubisoft. “C’est le début d’une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l’incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans.”

“Alors que nous nous tournons vers les 50 prochaines années de Lucasfilm, nous nous réjouissons de poursuivre le merveilleux héritage des jeux, qui a permis d’introduire tant de personnages et d’histoires mémorables“, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. “Ces nouvelles collaborations permettront à l’équipe des Lucasfilm Games de poursuivre des directions nouvelles et passionnantes dans la narration de Star Wars et d’Indiana Jones, de manière imaginative et différente de celles explorées par nos films.”

Electronic Arts va continuer à développer des jeux Star Wars

Si le contrat d’exclusivité d’Electronic Arts va bien prendre fin d’ici deux ans, l’éditeur américain n’est pas prêt d’arrêter de travailler sur la mythique licence de Lucasfilm Games pour autant : “EA a été et continuera d’être un partenaire très stratégique et important pour nous maintenant et à l’avenir, mais nous avons senti qu’il y avait de la place pour les autres.”

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest. — Electronic Arts (@EA) January 13, 2021

“Nous sommes très fiers des jeux que nous avons créés avec EA“, déclare Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. “Nous allons continuer à travailler avec eux et notre relation n’a jamais été aussi forte. Même si nous n’avons pas beaucoup de détails à partager pour le moment, nous avons un certain nombre de projets en cours avec les équipes talentueuses d’EA.”

“Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec Lucasfilm Games, qui se poursuivra dans les années à venir“, précise un porte-parole d’Electronic Arts. “Nos équipes talentueuses ont créé certains des jeux les plus réussis de l’histoire de la franchise Star Wars, notamment Jedi Fallen Order, Battlefront, Galaxy of Heroes et Squadrons. Nous adorons Star Wars, et nous sommes impatients de créer des expériences plus passionnantes pour les joueurs.“