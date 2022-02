Star Wars : The Old Republic, une cinématique pour Legacy of the Sith

Legacy of the Sith est la nouvelle extension majeure de Star Wars : The Old Republic qui marque le point de départ d'une année pleine d'intrigues, de conflits et de mystères galactiques.

Suite de l’histoire principale axée sur la perpétuelle guerre entre la République Galactique et l’Empire Sith, l’extension Legacy of the Sith transporte les joueurs de Star Wars : The Old Republic sur la planète aquatique de Manaan pour découvrir le plan insidieux de Dark Malgus, l’antagoniste du jeu, qui pourrait signer la fin des Jedi et des Sith. Elle introduit ainsi de nouvelles missions collaboratives, dont une zone litigieuse à 4 joueurs située dans une forteresse Sith en ruines sur la planète reculée d’Elom, mais également une toute nouvelle fonctionnalité des styles de combat, qui permet de choisir l’histoire d’origine des personnages créés et de la combiner avec des ensembles de pouvoirs provenant d’autres classes techno ou utilisatrices de la Force. De plus, les configurations permettent de personnaliser les styles de jeu et les équipements d’un seul clic.

Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith is live! This new expansion brings a new storyline, planet, Flashpoint, Galactic Seasons, and more! More information here: https://t.co/9EwnfZj9rL pic.twitter.com/oJ4QLWQ4pg — The Old Republic (@SWTOR) February 16, 2022

“Au cœur de SWTOR, on retrouve la narration de notre studio, la meilleure qui soit dans le genre du RPG, qui donne aux joueurs la possibilité de vivre leurs propres histoires Star Wars pendant une époque véritablement épique dans la galaxie“, a déclaré Charles Boyd, directeur créatif chez BioWare. “Aux côtés d’une communauté incroyable et de l’équipe Lucasfilm Games, nous avons passé ces dix dernières années à développer et à faire évoluer le jeu pour en faire une aventure Star Wars unique, riche et entièrement personnalisable. Nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre avec Legacy of the Sith et d’offrir aux joueurs et aux fans de Star Wars la meilleure expérience à ce jour, avec bien d’autres nouveautés à venir.”

Un trailer en images de synthèse pour Star Wars : The Old Republic – Legacy of the Sith

Star Wars : The Old Republic – Legacy of the Sith est disponible sur PC via Steam et Origin.

Au cours de l’année à venir, pendant la célébration du 10ème anniversaire de Star Wars : The Old Republic, BioWare continuera à ajouter de nombreux nouveaux contenus et mises à jour dans le jeu en constante évolution. A noter que la nouvelle Opération Anomalie R-4, qui sera disponible plus tard dans l’année, permettra aux joueurs d’explorer les vestiges d’une station de recherche spatiale dirigée par une cabale de Sith en exil.