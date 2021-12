Star Wars : The Old Republic, trois mois de retard pour l’extension Legacy of the Sith

Initialement prévue pour le 14 décembre prochain, BioWare repousse l'extension Legacy of the Sith de Star Wars : The Old Republic à février 2022.

La prochaine extension du MMO de BioWare dans l’univers de Star Wars arrivera finalement l’année prochaine sur PC : “Nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie de Legacy of the Sith. Comme beaucoup d’entre vous qui lisez ces lignes, je suis personnellement impatient de voir le lancement de notre prochaine extension. J’ai beaucoup apprécié le temps que j’ai passé à explorer les profondeurs de Manaan, à tester de nouvelles combinaisons d’histoires et de capacités avec les styles de combat, et plus encore lors des playtests internes. Legacy of the Sith est un projet sur lequel l’équipe travaille dur depuis un certain temps, mais à mesure que nous nous rapprochons du lancement, il est clair que nous avons besoin d’un peu plus de temps. Nous concentrons les tests supplémentaires sur les nombreux domaines que nous avons modifiés dans le jeu pour offrir l’expérience que nous voulons, et que vous méritez.”

Keith Kanneg, directeur de projet sur The Old Republic et Legacy of the Sith, rajoute : “De plus, pendant notre serveur de test public, vos commentaires ont été très précieux pour nous aider à façonner cette extension. En dehors du contenu de l’histoire (pour éviter les spoilers), la majorité de l’extension et de ses fonctionnalités reviendront sur le serveur de test public pour tous les abonnés cette semaine. Nous sommes ravis de célébrer le dixième anniversaire de SWTOR avec vous tous au cours de l’année prochaine avec L’héritage des Sith et bien plus encore !”

La présentation de Star Wars : The Old Republic – Legacy of the Sith

La nouvelle extension de Star Wars : The Old Republic, Legacy of the Sith, marque le début de la célébration du 10ème anniversaire du jeu et continuera à s’appuyer sur l’univers en perpétuel mouvement de Star Wars, en plongeant les joueurs dans une campagne militaire visant à s’emparer d’une planète vitale pour leur faction afin de découvrir le plan ultime du renégat Sith, Dark Malgus. En plus du nouveau contenu narratif et des missions exigeantes à mener aux côtés de vos amis et d’autres joueurs, l’extension inclut une multitude d’améliorations pour l’expérience du joueur grâce à une nouvelle fonctionnalité – les styles de combat – qui élargit les options des joueurs et ajoute de nombreuses améliorations d’ergonomie.