Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge s’offre une suite sur les casques VR d’Oculus

Avec Star Wars : Tales From the Galaxy’s Edge 2, les joueurs seront amenés à croiser le chemin de Dok-Ondar, un visiteur Ithorien venant de l’Auberge des Antiquités. Un illustration le met d’ailleurs en scène avec un droïde de traduction à la Cantina de Seezelslak. Deux contes légendaires seront narrés dans cette nouvelle aventure exclusivement prévue pour cette année sur les Oculus Quest 1 et Oculus Quest 2.

The next part of your adventure awaits in #StarWarsTales from the Galaxy’s Edge – Part II, coming later this year from @ILMxLAB. See familiar and new faces alike, like Dok-Ondar from the Den of Antiquities. https://t.co/NHYW0xuQh1 pic.twitter.com/ZBAj5yqZ94

