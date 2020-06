Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, la nouvelle expérience VR du studio ILMxLAB

Après la trilogie au format épisodique Vader Immortal : A Star Wars VR Series, ILMxLAB prépare un nouveau Star Wars en réalité virtuelle avec Oculus VR.

Prenant place entre Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi et Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, le nouveau jeu de ILMxLAB en réalité virtuelle sera lié aux quartiers Galaxy’s Edge de Disneyland Resort (Californie) et Disney World (Floride). La structure de Lucasarts dédiée au divertissement en réalité virtuelle précise que Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge se veut accessible, notamment grâce à un réglage de la difficulté, et proposera un gameplay action-aventure varié ainsi qu’une histoire se déroulant à l’avant-poste Black Spire de la planète Batuu située à la frontière des Territoires de la Bordure Extérieure et des Régions Inconnues. La sortie est planifiée pour cette année sur les casques de réalité virtuelle d’Oculus VR.

Un premier concept art pour Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge

“Nous sommes très heureux que les fans puissent se lancer dans Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge dans le courant de l’année“, a déclaré Vicki Dobbs Beck, responsable d’ILMxLAB. “Cette aventure pleine d’action n’est pas seulement la promesse d’expériences connectées et complémentaires en étendant la tradition de l’avant-poste Black Spire, elle représente une autre étape importante dans la quête d’ILMxLAB pour passer de la narration – communication à sens unique – à la vie, où vous êtes à l’intérieur d’un monde faisant des choix conséquents qui font avancer votre expérience.”

“La richesse des récits de Star Wars : Galaxy’s Edge a redéfini ce que peut être une expérience dans un parc Disney, et nous sommes ravis que les fans aient l’occasion de découvrir de nouvelles histoires, de rencontrer de nouveaux personnages et d’explorer de nouvelles régions de la planète Batuu dans Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge“, explique Scott Trowbridge, directeur de la création de Walt Disney Imagineering. “Nos invités peuvent maintenant s’immerger dans ces histoires à l’intérieur et à l’extérieur de nos parcs.“