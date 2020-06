Star Wars : Squadrons va mettre en scène des batailles spatiales multijoueurs stratégiques en 5v5

Project Maverick de Motive Studios devient officiellement Star Wars : Squadrons, une suite spirituelle de la licence Rogue Squadron.

Situé entre Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi et Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, le dogfight Star Wars : Squadrons proposera une campagne solo permettant de revivre les événements suivant la Bataille d’Endor où l’Alliance Rebelle est parvenue à détruire l’Étoile de la Mort II avec de nombreux personnages originaux ainsi que la présence de quelques visages familiers. Il sera possible de contrôler un pilote personnalisable de la Nouvelle République via l’escadron Vanguard ou de l’Empire Galactique via l’escadron Titan. Des combats aériens en 5v5 dans des lieux connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan, seront réalisables dans le mode multijoueur. En plus d’éliminer les adversaires en vue à la première personne, il faudra réaliser des objectifs pour gagner des composants comme des armes, coques, moteurs et boucliers ou encore des objets esthétiques pour personnaliser cockpit, extérieur d’un vaisseau et apparence d’un pilote.

“Nous avons créé ce jeu pour tous les fans de Star Wars ayant rêvé de traverser la galaxie aux commandes de leur chasseur préféré“, a déclaré Ian Frazier, directeur créatif de Motive Studios. “Avec la collaboration des équipes de Motive et de Lucasfilm, nous avons pu développer une expérience de chasseur hautement fidèle avec un scénario authentique qui poussera les fans de Star Wars à explorer des recoins inconnus de la galaxie aux commandes de leur propre vaisseau. Nous sommes impatients de présenter tous ces éléments en action lors de l’EA Play Live cette semaine.”

Un trailer pour Star Wars : Squadrons

Star Wars : Squadrons sera disponible le 2 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC via Origin, Steam et l’Epic Games Store. La réalité virtuelle sera disponible via le PlayStation VR, l’Oculus Rift, l’Oculus Quest ou encore le HTC Vive ainsi que le Valve Index. Le cross-play est compatible sur toutes les plateformes. Enfin, les abonnés EA Access ou Origin Access Basic pourront bénéficier de 10 heures de temps de jeu gratuites lors du lancement et d’une remise de 10% sur l’achat du jeu complet, tandis que les abonnés Origin Access Premier profiteront d’un accès complet à Star Wars : Squadrons sur PC avec tous les bénéfices de l’abonnement Basic.

Les configurations PC de Star Wars : Squadrons

Minimum (non VR)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 3 1300X ou Intel i5-7600

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon HD 7850 ou équivalent / Nvidia GeForce GTX 660 ou équivalent

DirectX 11

Connexion Internet : 512 Ko/s ou plus rapide

Disque dur : 30 Go d’espace disponible

Recommandée (non VR) – Minimum (VR)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 3 3200G ou Intel i7-7700

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 480 ou équivalent / Nvidia GeForce GTX 1060 ou équivalent

DirectX 11

Connexion Internet : 512 Ko/s ou plus rapide

Disque dur : 30 Go d’espace disponible

Recommandée (VR)