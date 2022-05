Star Wars : Rogue Squadron serait finalement maintenu pour 2023

Officiellement repoussé de plusieurs années, le long-métrage Star Wars : Rogue Squadron de la réalisatrice Patty Jenkins est de nouveau planifier pour l'année prochaine au cinéma.

Pour Disney et Lucasfilm, Star Wars : Rogue Squadron était destiné à ramener de manière triomphale la licence Star Wars sur le grand écran. Initialement dévoilé en décembre 2020, il représentait le premier film majeur après la conclusion de la saga Skywalker. Malheureusement, la production a rencontré un revers important moins d’un an après l’annonce à cause d’un problème de planning. Si le projet réalisé par Patty Jenkins et écrit par Matthew Robinson a donc été mis de côté pour une durée indéterminée, il semblerait que la donne a changé.

En prévision de l’événement Star Wars Celebration de cette année, qui aura lieu d’ici fin mai, Disney a envoyé à la presse internationale une mise à jour du calendrier de sortie pour l’ensemble de ses films. De manière assez étonnante, Rogue Squadron a de nouveau été programmé pour sortir à sa date originale, le 22 décembre 2023. Tous les regards vont maintenant se tourner vers Anaheim, en Californie, lorsque la Star Wars Celebration débutera avec ses révélations riches et passionnantes.