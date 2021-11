Star Wars : Rogue Squadron, le long-métrage de Patty Jenkins est repoussé de plusieurs années

Le film Star Wars : Rogue Squadron réalisé par Patty Jenkins est décalé à cause d'un problème de planning.

La réalisatrice Patty Jenkins et le scénariste Matthew Robinson développent le film Star Wars : Rogue Squadron pour Lucasfilm depuis plus d’un an, avec l’objectif de lancer la production en 2022 pour une diffusion à partir du 22 décembre 2023 aux États-Unis. Alors qu’il devait entrer en préproduction à la fin de cette année, le calendrier de Patty Jenkins a totalement changé les plans. L’espoir est qu’une fois qu’elle aura rempli ses engagements avec Cleopatra (Paramount Pictures) et potentiellement Wonder Woman 3 (Warner Bros Pictures) ainsi qu’un spin-off sur les Amazones, elle pourra revenir sur le projet qui tourne autour de l’Escadron Rogue.

Star Wars : Rogue Squadron aurait été le premier long-métrage depuis la fin de la saga Skywalker qui s’est achevée avec Star Wars : The Rise of Skywalker en 2019. Pour le moment, Lucasfilm est occupé avec Star Wars dans la sphère des séries. The Book of Boba Fett sort à la fin du mois, suivi d’Obi-Wan Kenobi, Andor et Ahsoka, sans oublier la saison 3 de The Mandalorian. Enfin, la filiale de Disney produit également Indiana Jones 5 et une série basée sur le film d’aventure fantastique Willow.

Un film Knight of the Old Republic pour pallier l’absence de Star Wars : Rogue Squadron ?

Une rumeur de Big Screen Leaks suggère que Lucasfilm avance rapidement sur un projet cinématographique pour 2023. Ce n’est pas Rogue Squadron, qui devrait arriver d’ici 2024, mais plutôt un film différent lié à l’ère de l’Ancienne République. Il n’est pas clair s’il s’agira d’une réimagination canonique de l’histoire originale présentée dans les bandes dessinées Tales of the Jedi ou les RPG de BioWare, mais on peut supposer qu’elle s’inspirera de ces histoires. Il existe néanmoins un précédent de l’investissement de Lucasfilm avec Knights of the Old Republic. En 2019, BuzzFeed a rapporté que Laeta Kalogridis (Shutter Island, Altered Carbon et Alita : Battle Angel) avait été chargée de commencer à travailler sur un projet lié à l’époque de l’Ancienne République, qui pourrait être le premier film d’une trilogie potentielle. Bien que cette histoire n’ait pas semblé évoluer au cours des deux dernières années, il est probable qu’elle soit dans les tuyaux depuis un certain temps et qu’il s’agisse du même projet que ce nouveau film dont la sortie est prévue en 2023.