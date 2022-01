Star Wars : Respawn Entertainment assure le développement et la production de trois nouveaux projets

Electronic Arts et Lucasfilm Games renouvellent leur association pour proposer des expériences inédites et de classe mondiale dans la galaxie bien-aimée de Star Wars avec le studio américain Respawn Entertainment.

La première équipe de Respawn Entertainment, dirigée par le game director Stig Asmussen, travaille actuellement sur la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, la seconde équipe du studio américain, dirigée par le game director Peter Hirschmann, prépare un tout nouveau FPS dans l’univers de Star Wars et enfin la troisième équipe de la filiale d’Electronic Arts s’est associée à Bit Reactor, dirigé par Greg Foerstch, pour donner vie à un jeu de stratégie révolutionnaire dans la veine des XCOM.

The Force is strong with this team. We can’t wait to share everything @Respawn is working on! https://t.co/PltFNJT3Gz — Electronic Arts (@EA) January 25, 2022

“Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les développeurs superbement talentueux de Respawn“, a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. “Ils ont fait preuve d’excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars et en proposant un gameplay de premier ordre dans différents genres, et nous sommes impatients de faire vivre d’autres expériences incroyables dans la galaxie lointaine“. Sean Shoptaw, vice-président senior de Walt Disney Games, a ajouté : “S’appuyant sur les succès précédents de notre relation avec EA, cette nouvelle collaboration souligne la confiance et le respect mutuel partagés entre les équipes de classe mondiale d’EA, Respawn et Lucasfilm Games. Encouragés par l’expertise et la passion au sein de chaque équipe, nous créerons des jeux originaux passionnants pour des publics variés à travers la galaxie Star Wars“.

Respawn Entertainment recrute pour les trois projets dédiés à Star Wars

Vince Zampella, directeur général des studios EA et fondateur de Respawn Entertainment, précise que le processus de développement a déjà commencé sur les trois nouveaux jeux et que le recrutement est toujours en cours : “Nous sommes de grands fans de Star Wars et nous sommes ravis de travailler avec Lucasfilm Games sur de nouveaux titres que nous voulons réaliser depuis des années. Si vous voulez faire de grands jeux Star Wars, vous devriez venir nous rejoindre dans notre aventure.“