Star Wars : Project Luminous, la relève de la saga Skywalker se précise

Le futur de la franchise Star Wars passera par le Projet Luminous.

Evoqué durant la dernière édition de l’événement Star Wars Celebration à l’occasion de la table ronde “Lucasfilm Publishing Writers Roundtable” (présence de Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing et Marvel), Star Wars : Project Luminous introduira de nouveaux personnages et de nouveaux lieux avec un univers cohérent entre les comics et les romans grâce aux auteurs Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott, et Charles Soule. Ceci permettra également d’installer correctement la nouvelle trilogie Star Wars (début en 2022) qui pourrait prendre place longtemps avant l’ère des Skywalker, soit 400 ans avant. Dans cette time-line, la République serait divisée en trois phases, à savoir la Première République, la Haute République puis l’époque qui marquera la fin du régime Républicain (le Sénateur Palpatine transforme la République en Empire Galactique dans La Revanche des Sith).

Project Luminous de Star Wars devrait faire parler de lui avant la fin du mois de février

Alors que des informations officielles devaient être dévoilées durant le mois de janvier, le journaliste Clayton Sandell d’ABC et spécialisé dans l’univers Star Wars annonce que le Project Luminous se dévoilera officiellement d’ici le 24 février prochain. Pour mémoire, l’objectif de Disney est d’élargir avec succès l’univers de Star Wars au-delà du grand écran en créant de la cohésion scénaristique entre les bandes dessinées, les séries et les films.