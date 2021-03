Star Wars : plusieurs personnages de la prélogie seront présents dans la mini-série Obi-Wan Kenobi

Le casting complet de la mini-série Obi-Wan Kenobi pour Disney+ est désormais connu.

Si Hayden Christensen va reprendre le rôle de Dark Vador tandis que le comédien écossais Ewan McGregor incarnera à nouveau le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi, les parents adoptifs de Luke, à savoir Owen et Beru Lars, seront encore une fois interprétés par les acteurs Joel Edgerton (The Underground Railroad, Hank the Cowdog, Dirt Game) et Bonnie Piesse (Love Eterne, Twisted Tales, Panacea). Le spin-off de la licence Star Wars mettra également en scène Moses Ingram (The Queen’s Gambit, Candace, The Tragedy of Macbeth), Kumail Nanjiani (Bless the Harts, Silicon Valley, Portlandia), Indira Varma (For Life, This Way Up, Carnival Row), Rupert Friend (Strange Angel, Homeland, Hitman : Agent 47), O’Shea Jackson Jr (Swagger, Criminal Squad, N.W.A : Straight Outta Compton), Sung Kang (Fast and Furious, Power, High & Tight), Simone Kessell (Reckoning, Pine Gap, Angels of Chaos) et Benny Safdie (Good Times, Goldman v Silverman, Manhattan Stories).

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

La mini-série Obi-Wan Kenobi sera réalisée par Deborah Chow, qui a dirigé deux épisodes de The Mandalorian. Elle est produite par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et le scénariste Joby Harold. La directrice de casting est Carmen Cuba.

Obi-Wan Kenobi pour Disney+ va entrer en production en avril

Un premier synopsis de la mini-série a été dévoilé : “L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de La Revanche des Sith, où Kenobi a dû faire face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, devenu le maléfique Seigneur Sith Dark Vador.“