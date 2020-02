Star Wars : LucasFilm recrute J.D. Dillard pour un nouveau film

Les doutes persistent sur la destination du long-métrage : est-il destiné au service de streaming Disney+ ou au grand écran ?

Dès 2022, Disney souhaitait réaliser une nouvelle trilogie Star Wars sous la houlette des réalisateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss — ceux-ci avaient finalement décidés de se retirer. Les fans de la série HBO avaient de quoi être amers, le duo ayant choisi de ne pas reconduire le show malgré la volonté de la chaîne d’aller plus loin pour se concentrer sur la trilogie. Qu’à cela ne tienne, Disney aurait ensuite approché le néo-zélandais Taika Waititi nominé pour un Oscar cette année avec Jojo Rabbit pour concrétiser un autre projet dans l’univers de la Guerre des Étoiles. De plus Ewan McGregor est pressenti pour reprendre son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une série Disney, alors que les studios viennent de diffuser la série très plébiscitée The Mandalorian avec Pedro Pascal. Des projets plein la tête, le géant du divertissement travaille également à réaliser Project Luminous qui introduira de nouveaux personnages et de nouveaux lieux avec un univers cohérent entre les comics et les romans grâce aux auteurs Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott, et Charles Soule.

Une nouvelle trilogie ? Pourquoi pas deux ?

Le P.-D.G. de Disney Bob Iger n’a jamais écarté la possibilité de réaliser de nouvelles trilogies, Star Wars étant une vraie poule aux œufs d’or. Il évoquait cependant la nécessité de trouver les bons ingrédients. J.J. Abrams (Star Wars VII et IX) n’en était peut-être pas le meilleur, mais Rian Johnson (Star Wars VIII) a lui réalisé un film bien reçu qui ne recyclait pas autant les thèmes de la saga originale.

Un film, ou bien une série ?

Un nouvel ingrédient a été déniché par Disney pour ses prochains cocktails à base de sabre laser : le réalisateur J.D. Dillard. On doit à celui-ci les films Sleight, au scénario original, et Sweetheart, diffusés en 2016 et en 2019. Déjà en pré-production sur Devotion, il aurait été selon The Hollywood Reporter recruté pour développer un nouveau long-métrage. Une exclusivité de Deadline vient préciser que celui-ci se déroulerait sur Exegol, la planète où se cachent les Siths et la secte des Sith Eternal dans Star Wars: L’ascension de Skywalker. Toutefois, il pourrait s’agir d’une série, Disney l’ayant choisi pour collaborer avec Matt Owens, à qui l’on doit l’écriture sur plusieurs séries Marvel, dont Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage et The Defenders.