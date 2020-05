Star Wars : Lucasfilm débauche Taika Waititi pour un nouveau film

Le réalisateur Taika Waititi va s'occuper d'un nouveau film Star Wars avec la scénariste Krysty Wilson-Cairns.

Déjà occupé sur Thor : Love and Thunder et la série télévisée Charlie et la Chocolaterie pour Netflix, Taika Waititi se voit également assigné à un nouveau projet par Lucasfilm, et pas des moindres, un nouveau film Star Wars. Le communiqué est tombé en pleine célébration du Star Wars Day (May the fourth be with you) : “Lauréat d’un Oscar, Taika Waititi, qui a récemment remporté le prix du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit et réalisé l’épisode final de la première saison très acclamé de The Mandalorian sur Disney +, réalisera et coécrira un nouveau long-métrage Star Wars pour une sortie en salles. Rejoignant Waititi sur le scénario, Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho), nominé aux Oscars, a reçu un BAFTA Award pour le meilleur film britannique de l’année 1917, qui a remporté trois fois l’Oscar.”

Incoming news from a galaxy far, far away…. Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Lucasfilm annonce une nouvelle série Disney+

Dans un deuxième communiqué, une autre recrue a été officialisée : “La scénariste Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette), nominée aux Emmy Awards, développe actuellement pour Disney+ une nouvelle série Star Wars sans titre. Headland sera l’autrice, la productrice exécutive et la showrunneuse de la série, qui s’ajoute à une liste croissante d’histoires de Star Wars pour la plateforme de streaming de Disney, dont The Mandalorian, actuellement en post-production sur la saison 2, et deux autres séries déjà annoncées, à savoir une basée sur la vie de Cassian Andor avant les événements de Rogue One : A Star Wars Story et une autre suivant les aventures d’Obi-Wan Kenobi entre Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith et Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir.“