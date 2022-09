Star Wars : le réalisateur Rian Johnson souhaite toujours s’occuper d’une trilogie

La trilogie Star Wars de Rian Johnson est encore dans les plans de Lucasfilm et Disney.

Cette année marque non seulement les cinq ans de Star Wars : Episode VIII – The Last Jedi, mais aussi les cinq ans de l’annonce par Lucasfilm d’une toute nouvelle trilogie de films Star Wars qui devait être créée par le scénariste-réalisateur de ce film, Rian Johnson. Une demi-décennie plus tard, ces films n’ont toujours pas vu le jour, mais ce n’est pas l’envie qui manque :

Je suis resté proche de Kathleen Kennedy et nous nous retrouvons souvent pour en parler. C’est simplement pour le moment une question de calendrier et de quand cela peut arriver. Cela me briserait le cœur si je ne pouvais pas retourner dans ce bac à sable à un moment donné.

EXCLUSIVE: Rian Johnson still wants to make his #StarWars trilogy: "It would break my heart if I were finished," he tells Empire. READ MORE: https://t.co/E8oCrB5z41 pic.twitter.com/x9ogHy3UjI — Empire Magazine (@empiremagazine) August 30, 2022

La récente déclaration de Rian Johnson confirme d’ailleurs les propos de Kathleen Kennedy lors de la Star Wars Celebration plus tôt cette année :

Maintenant, tout le monde est tellement occupé – véritablement occupé et travaillant sur des choses différentes. Rian a eu un tel succès avec Knives Out qu’il est très engagé pour essayer de le faire. Donc ça va prendre du temps. Et nous devons travailler trois, cinq ans à l’avance sur ce que nous faisons. Voilà où en est la situation. Mais nous l’aimons comme depuis le premier jour.

Aucun regret pour Rian Johnson avec Star Wars : Episode VIII – The Last Jedi

Pour le média américain Empire, Rian Johnson est revenu sur The Last Jedi, son épisode de la saga Skywalker :