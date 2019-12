Star Wars : le patron de Disney ne ferme pas la porte à de nouvelles trilogies

Alors que sort aujourd'hui Star Wars : Épisode IX, dernier opus de la troisième trilogie en date, il s'avère que Bob Iger, PDG de Disney, ne ferme pas la porte à de nouvelles trilogies. Il s'agira de trouver les bons ingrédients et de saisir le momentum.

Ce mois-ci, les fans auront droit au dernier opus de la troisième trilogie Star Wars. L’occasion de savoir ce qu’il advient des nouveaux personnages et diverses histoires introduites avec les Épisodes VII et VIII. Un opus extrêmement attendu tant pas les amoureux de la saga que par les critiques qui veulent profiter d’une conclusion réussie à cette histoire principale en neuf actes. Un film d’autant plus important que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait déclaré que désormais les films Star Wars prendraient leurs distances avec cette organisation en trilogie. Rien n’est en tout cas gravé dans le marbre.

De futures trilogies Star Wars, une idée qui n’est pas exclue

Il semblerait en effet que ce ne soit pas vraiment un sentiment partagé par le PDG de Disney. Interrogé tout récemment par Marc Malkin, de Variety, Bob Iger, grand manitou de Disney, déclarait notamment la chose suivante : “Oh, je ne pense pas vraiment à tout. Elle et moi avons dit il y a quelque temps ‘Eh bien, peut-être que les trilogies, c’est trop difficile, peut-être qu’il faut faire un film et puis une suite’ mais la vérité c’est que nous ne savons pas.”

Bob Iger, patron de Disney, ne se ferme aucune porte

Cela n’est en aucun cas une garantie que les trilogies seront de retour dans l’univers Star Wars mais si vous aimez ce format de triptyque, sachez donc qu’il n’est pas impossible qu’une trilogie voit le jour dans le futur. Pour l’heure, nul ne sait vraiment comment s’articulera le futur de la licence Star Wars. Il y avait bien un projet de trilogie, écrite par les producteurs de Game of Thrones mais le duo a abandonné le projet il y a quelque temps déjà. Dans le même temps, la série TV The Mandalorian sur Disney+ semble rencontrer un franc succès, avec des critiques très positives de la part des fans comme des critiques. Qui sait, peut-être que Disney et Lucasfim opteront davantage pour des films solo à l’avenir. Affaire à suivre !