Star Wars : le message d’adieu de Mark Hamill à la saga Skywalker

L'éternel interprète de Luke Skywalker tourne enfin la page après plus de 40 ans d'amour pour la saga Star Wars.

Si la carrière cinématographique de Mark Hamill a pris une tournure démesurée avec le rôle de Luke Skywalker (première et troisième trilogie), la notoriété de son personnage de héros galactique lui a aussi fermé de nombreuses portes. S’il a réussi à inverser les choses à partir des années 2000 en devenant une icône de la pop culture avec des interventions dans le milieu des jeux vidéo ou encore des séries animées, le comédien américain a toujours eu du mal à abandonner la licence Star Wars initiée par le réalisateur et scénariste George Lucas. Alors que l’arc Skywalker est désormais terminé et qu’une nouvelle trilogie est en cours de préparation chez Disney, Mark Hamill a enfin décidé de tirer un trait définitif à cette folle aventure.

A few thoughts as one era ends and another begins…#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020

Mark Hamill dit adieu aux fans de Star Wars

Oui, Luke Skywalker n’apparaîtra désormais plus jamais à l’écran : “Quel voyage extraordinaire cela aura été. En 1976, lorsque Carrie, Harrison et moi étions testés pour nos rôles dans ce qui s’appelait alors ‘The Adventures of Luke Starkiller, as taken from the Journal of the Whills, Saga I : The Star Wars’, il n’y avait aucun moyen que nous sachions quelle série incroyablement riche et imaginative d’aventures ce petit film spatial obscur allait lancer, inspirant huit autres chapitres pour raconter toute l’histoire des Skywalker. Pour certains d’entre vous, ce voyage a commencé avec nous il y a plus de 40 ans, invitant Star Wars dans votre vie depuis les sièges de quelques dizaines de cinémas dans les premiers jours de sa sortie. Pour d’autres, vous pouvez nous avoir rejoint quelque part en cours de route, de la saga déchirante de la descente du jeune Anakin vers le côté obscur de la deuxième trilogie, ou à l’introduction d’une toute nouvelle génération de héros dans la dernière. Comme Carrie l’a dit un jour, Star Wars est une affaire de famille, et c’est ce que nous sommes tous devenus, à savoir une communauté géante qui partage l’expérience commune de ces histoires et les valeurs fondamentales qu’elles nous inculquent. Que vous soyez un nouveau venu dans la galaxie Star War ou un F.U.P. de longue date (fan ultra-passionné), je suis profondément reconnaissant pour votre enthousiasme et votre dévouement continus envers la galaxie lointaine de George, qui continuera de croître avec de nouveaux conteurs construisant une galaxie encore plus grande remplie de héros, de méchants, d’action, de romance et, bien sûr, de force. Que la Force soit avec vous… pour toujours.”