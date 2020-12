Star Wars : le final de la saison 2 de The Mandalorian confirme un autre spin-off

Disney n'en a assurément pas terminé avec la cultissime licence Star Wars. Films et séries TV. Le géant américain a de nombreux projets à venir.

ATTENTION : ce post contient de légers spoilers concernant la fin de la saison 2 de la série The Mandalorian. En rachetant Lucasfilm en 2012, il était évident que The Walt Disney Company allait multiplier les contenus autour de la licence Star Wars. Cela s’est vu rapidement avec la troisième trilogie, les films spin-off et tous les projets à venir dévoilés tout récemment…

Disney confirme l’existence d’un autre spin-off à la fin de la saison 2 de The Mandalorian

Durant un événement dédié aux investisseurs organisé la semaine dernière, Disney révélait plusieurs films et séries TV à venir dans l’univers Star Wars, du contenu qui arrivera un jour ou l’autre sur Disney+. Mais il semblerait que le géant américain ait oublié d’en mentionner un durant sa présentation. La deuxième saison de The Mandalorian s’est achevée avec la diffusion du dernier épisode la nuit dernière et celui-ci laisse clairement entendre qu’une autre série spin-off est en préparation.

Sans en dévoiler trop – excepté l’apparition d’un certain personnage qui se montre tout au long de la saison -, une scène post-crédits laisse apparaître une image sur laquelle on peut lire “The Book of Boba Fett, coming December 2021.” Autrement dit, il ne fait désormais plus aucun doute que Boba Fett aura enfin droit à son moment de gloire, à sa série dédiée, mais nul ne sait encore vraiment ce que cela signifie.

Un projet autour de Boba Fett

Cette annonce signifie qu’il y aura bel et bien une série autour du célèbre chasseur de primes mais la saison 3 de The Mandalorian devrait arriver elle aussi en décembre 2021. The Book of Boba Fett pourrait donc tout à fait être un arc dans la série The Mandalorian ou une mini-série qui viendrait accompagner The Mandalorian. L’annonce de Disney est suffisamment vague qu’il pourrait même s’agir d’un film dédié. Ni Disney ni Lucasfilm n’ont confirmé ce qu’ils ont à l’esprit précisément.

Dans tous les cas, les fans de Star Wars ont de quoi être impatient face à ce qu’a prévu Disney+. Outre ce projet Boba Fett, une série sur Obi-Wan Kenobi est aussi en préparation, avec Ewan McGregor dans la peau du légendaire Jedi et Hayden Christensen en Dark Vador. Deux autres spin-off au Mandalorian sont aussi en préparation, il s’agit de Rangers of the New Republic et Ahsoka, une série centrée autour de Lando Calrissian et un film d’animation avec C-3PO et R2-D2.