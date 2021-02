Star Wars : la nouvelle trilogie de Rian Johnson n’est pas annulée

Annoncée en 2017, la nouvelle trilogie Star Wars, indépendante de la saga de la famille Skywalker, est dirigée depuis le début par Rian Johnson sans que ce dernier n’évoque un quelconque avancement du développement. Fortement occupé par d’autres projets dans le monde du cinéma, plusieurs fans craignaient qu’elle eût été annulée au profit des nouveaux longs métrages Star Wars réalisés par Patty Jenkins (Wonder Woman) et Taika Waititi (Thor Ragnarok).

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests –

Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.

THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁

— Sariah Wilson (@sariahwilson) February 16, 2021