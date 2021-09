Star Wars : Knights of the Old Republic, un remake pour le célèbre RPG est annoncé sur PS5 et PC

Lucasfilm Games et Aspyr Media se sont associés à Sony Interactive Entertainment pour revisiter le récit légendaire de Star Wars : Knights of the Old Republic avec un remake.

Développé par le studio Aspyr avec une équipe composée de plusieurs vétérans de l’industrie, dont certains ayant travaillé sur l’opus original, Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake a l’ambition d’être un RPG next-gen d’envergure, bien que le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Le remake de KOTOR proposera encore une grande diversité de personnages à rencontrer, de multiples planètes à découvrir, des batailles complexes à mener et une narration cinématique avec de multiples embranchements. Enfin, l’histoire prendra place quatre millénaires avant l’avènement de l’Empire galactique à une époque où l’Ancienne République menace de s’effondrer suite à l’attaque d’un seigneur Sith.

Ryan Treadwell, lead producer chez Aspyr Media, déclare : “Nous recréons l’un des plus grands RPG de tous les temps pour une nouvelle génération avec des technologies, des fonctionnalités et des graphismes modernes, tout en restant fidèles à l’histoire et aux personnages que nous chérissons (…) Presque 20 ans après sa sortie, KOTOR est encore l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps. Et même si Star Wars s’aventure vers de nouveaux horizons, nous savons que la communauté sera enchantée de redécouvrir cette ère emblématique de narration et d’action. Nous espérons offrir aux néophytes de la série et aux fans de longue date une expérience qui rivalise avec les meilleurs jeux du moment. Nous utilisons les dernières technologies pour recréer l’opus de A à Z, et ce, afin de répondre au grand standard de l’innovation établi par le jeu original, tout en restant fidèle à son histoire très appréciée.”

Un trailer pour le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic

Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake sera une exclusivité PS5 et PC.