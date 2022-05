Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake, Saber Interactive participe également au développement

Une refonte de A à Z pour le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic.

En plus de pouvoir profiter de l’aide de de Sony Interactive Entertainment, le studio américain Aspyr Media est également épaulé par Saber Interactive pour le développement de Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake, une production majeure dotée d’un budget de 70 millions de dollars et prévue exclusivement sur PS5 et PC. Surnommée affectueusement KOTOR par les fans, la version originale développée par BioWare réunissait le genre RPG bénéficiant d’une ampleur, d’une immersion et d’une ambition incroyables avec un récit épique proposant une grande diversité de personnages à rencontrer, de multiples planètes à découvrir, des batailles difficiles à mener et une narration cinématique qui dépend de nombreux choix.

“Aspyr Media a mis le paquet pour faire de ce jeu le meilleur qu’ils puissent faire. Lorsque nous avons décidé de les racheter via Embracer Group, nous savions dès le départ qu’ils auraient besoin de notre aide. Nous avons une énorme expertise dans la création de ce type de production. Nous l’avons fait sur Halo, sur plusieurs titres de la licence Halo de Microsoft, nous l’avons fait sur d’autres jeux que nous avons remastérisés sur d’autres plateformes“, a déclaré Matthew Karch, PDG de Saber Interactive. “Nous sommes convaincus que le jeu va être fantastique, mais il s’agit d’un produit énorme, massif, et les produits massifs nécessitent beaucoup d’efforts et de temps pour être bons. Et surtout lorsqu’il s’agit d’un jeu déjà ancien, très ancien, nous avons pratiquement dû le refaire à partir de zéro. Je dirais que dans les prochains mois, vous entendrez davantage parler de nous à ce sujet.“