Star Wars : Knights of the Old Republic II arrive sur Nintendo Switch le 8 juin

Star Wars : Knights of the Old Republic II : The Sith Lords arrive sur Nintendo Switch. Rendez-vous le 8 juin pour (re)découvrir ce jeu très réussi.

L’un des meilleurs jeux vidéo Star Wars jamais réalisés arrive bientôt sur Nintendo Switch. En même temps que l’annonce de lancer Star Wars Jedi : Survivor du studio Respawn Entertainment en 2023, Disney déclarait aussi que Aspyr travaillait actuellement à finaliser le portage du célèbre Knights of the Old Republic II: The Sith Lords de 2004 sur la console de Big N. Le studio a même prévu un DLC “Contenu restauré” pour le jeu. Une très bonne nouvelle pour l’un des diamants bruts de cette licence.

Star Wars : Knights of the Old Republic II : The Sith Lords arrive sur Nintendo Switch

En effet, de nombreux fans de Star Wars adorent l’interprétation qui est faite du conflit entre les Jedi et les Sith dans ce Knights of the Old Republic II (KotOR). Malheureusement, le jeu avait été livré bien trop tôt, en partie à cause du fait que son développeur, Obsidian Entertainment, plus connu pour Fallout : New Vegas, n’avait eu que 14 à 16 mois pour terminer le travail sur ce projet.

Rendez-vous le 8 juin pour (re)découvrir ce jeu très réussi

Obsidian fut alors contraint de supprimer du contenu, notamment une planète complète jouable, pour tenir les délais imposés par l’éditeur LucasArts. Une fois le studio passé sur d’autres projets, un groupe de fans avait commencé à travailler sur The Sith Lords Restored Content Mod pour PC, promettant d’offrir aux joueurs une version du jeu la plus proche possible de la vision originale d’Obsidian. Et ils ont réussi, assurément. La version PC de The Sith Lords est clairement la meilleure pour découvrir ce Knights of the Old Republic II.

Bien que nous attendions encore davantage d’informations concernant le DLC Contenu restauré, Aspyr a d’ores-et-déjà annoncé que ce KotOR II arrivera sur Nintendo Switch le 8 juin prochain. Le studio travaille par ailleurs sur un remake PS5 du jeu original.