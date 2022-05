Star Wars Jedi : Survivor se déroule cinq ans après Star Wars Jedi : Fallen Order

Cal Kestis va encore devoir échapper à l'Empire dans Star Wars Jedi : Survivor.

Désormais considéré comme l’un des derniers Jedi de la galaxie, le jeune Cal Kestis doit apprendre de nouvelles compétences et développer son lien avec la Force pour que l’Empire ne puisse pas avoir le dessus malgré une longue traque. Accompagné de son fidèle compagnon BD-1, mais également Cere Junda, Greez Dritus et Merrin avec le Stinger Mantis, il sera amené à rencontre et s’allier à une multitude de nouveaux personnages.

Cal and BD-1 are back! Hear more about the inspiration and development behind #StarWarsJediSurvivor from Game Director Stig Asmussen! https://t.co/wMvUh8DwqO — EA Star Wars (@EAStarWars) May 29, 2022

“Avant même d’avoir terminé Fallen Order, notre équipe avait déjà une idée de comment poursuivre l’aventure pour Cal, BD et le reste de l’équipage“, explique Stig Asmussen, game director chez Respawn Entertainment. “Pour Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour perpétuer l’héritage de Fallen Order. Nous utilisons une technologie de pointe pour créer des combats et des cinématiques plus dynamiques afin de développer l’histoire de Cal à mesure qu’il grandit et survit à cette période sombre. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur le jeu avec le monde entier dans le courant de l’année“. Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, ajoute : “Des millions de fans de Star Wars ont été captivés par l’histoire de Cal Kestis, et nous sommes ravis de travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de chez Respawn Entertainment pour continuer de raconter cette histoire épique. Nous sommes très heureux de dévoiler le prochain chapitre de l’aventure de Cal Kestis aux joueurs du monde entier.”

Un trailer pour Star Wars Jedi : Survivor

Star Wars Jedi : Survivor sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. A noter que les combats seront encore plus dynamiques, originaux et innovants grâce aux consoles nouvelle génération.