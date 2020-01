Star Wars Jedi Fallen Order : Lucasfilm ne voulait pas valider le jeu au début

Sans l'insistance et la passion de Respawn Entertainment, Star Wars Jedi : Fallen Order aurait pu être différent.

Dans le dernier épisode du podcast Game Maker’s Notebook de l’Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS), le game director Stig Asmussen a fait savoir que Lucasfilm n’était pas fan de l’utilisation de la Force et des sabres laser pour une nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Star Wars. Les dirigeants de la filiale de Disney imaginaient plutôt un FPS avec des blasters et/ou des chasseurs de prime. L’ancien membre de Santa Monica Studio n’était alors pas sur la même longueur d’onde que ses interlocuteurs : “J’ai lancé cette idée de faire un jeu tournant autour des Jedi et des pouvoirs de la Force, mais ils l’ont en quelque sorte écarté et m’ont fait comprendre qu’ils préféraient qu’il y ait des blasters et des chasseurs de primes. Je leur ai répondu que ce n’était pas le type de background que l’équipe avait développé et qu’ils pouvaient alors carrément nous demander de commencer à créer un jeu de course, que personne ne serait content du résultat.”

La détermination de Stig Asmussen a sauvé Star Wars Jedi : Fallen Order

Convaincu par son projet et bien décidé à le mener jusqu’au bout, Stig Asmussen s’est battu pour imposer un Star Wars reprenant des mécaniques des Dark Souls et des Uncharted : “J’ai alors appris que, pour eux, les Jedi sont le Saint Graal. Pour faire un jeu sur les Jedi, vous devez le mériter. Il y a eu un peu de va-et-vient, mais ils ont pu voir d’où je venais et ont dit ‘Très bien, nous pouvons commencer à avoir une conversation sur la création d’un jeu sur les utilisateurs de la Force, mais pas sur les Jedi’. Et finalement le jeu est sorti avec le terme Jedi. De toute évidence, une relation avait besoin d’être nouée avec eux.”

