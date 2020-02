Star Wars Jedi : Fallen Order est un véritable succès commercial

Les ventes de la nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Star Wars dépassent les attentes de l'éditeur américain Electronic Arts.

Plusieurs mois avant le lancement de Star Wars Jedi : Fallen Order, Electronic Arts était convaincu que l’opus mélangeant un gameplay à la Uncharted et Dark Souls pouvait s’écouler entre 6 et 8 millions d’exemplaires dans le monde. A ce moment-là, la presse et les joueurs été plus que pessimistes… Les derniers résultats financiers trimestriels d’EA prouvent que l’objectif fixé par Blake Jorgensen, directeur financier, n’était pas si démesuré (la version PC avait déjà fait du bruit) puisque le jeu de Respawn Entertainment (équipe secondaire menée par Stig Asmussen) a tout simplement dépassé la barre des 8 millions de copies vendues. Le groupe dirigé par Andrew Wilson espère désormais atteindre les 10 millions avant le 31 mars prochain et souhaite étendre la licence afin de répondre aux exigences de la vaste communauté de joueurs. En plus d’avoir des expériences multijoueurs, les titres exclusivement solo devraient enfin être pris en compte par l’éditeur américain.

Pas de DLC pour Star Wars : Jedi Fallen Order

Bien avant le lancement du jeu, le responsable de la communauté avait déclaré que le studio Respawn Entertainment n’avait aucun projet pour des DLC et que la priorité était de publier une histoire forte et autonome. Depuis lors, cela n’a pas changé. Mais, maintenant que le jeu a été lancé avec un tel succès sur les consoles et PC, de nombreux joueurs veulent un ou plusieurs DLC. Néanmoins, il est important de noter que vraiment rien n’est prévu pour le moment. Cependant, quelques offres d’emploi repérées en décembre dernier laissent entendre qu’une suite est d’ores et déjà en développement.

Star Wars : Jedi Fallen Order en vidéo