Star Wars Jedi : Fallen Order est destiné à être le premier épisode d’une toute nouvelle franchise

L'éditeur américain Electronic Arts confirme à demi-mot une suite de Star Wars Jedi : Fallen Order suite à son succès commercial et critique.

A l’occasion d’une réunion avec les investisseurs suite au dernier bilan financier d’Electronic Arts, le président-directeur général Andrew Wilson a fait savoir que le jeu d’aventure solo produit par Respawn Entertainment est une véritable réussite et que les aventures de Cal Kestis devraient bien continuer d’ici les prochaines années : “Plus de dix millions de joueurs ont joué à Star Wars Jedi : Fallen Order depuis son lancement, une réussite rare pour le premier titre d’une toute nouvelle franchise. C’est un jeu méticuleusement bien conçu, qui continue de procurer aux fans une expérience Star Wars engageante et originale.”

Avec 10 millions d’exemplaires écoulées dans le monde, Star Wars Jedi : Fallen Order a dépassé les objectifs d’EA qui s’attendait seulement à faire du six millions au pire des cas ou du huit millions avec de la chance. La nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Star Wars par les créateurs de Titanfall a d’ailleurs fait changer d’avis Electronic Arts sur les besoins de proposer plus d’expériences narratives solo que des titres multijoueurs.

Une mise à jour gratuite pour Star Wars Jedi : Fallen Order avec du New Game+ et des entraînements méditatifs

Disponible depuis le “may the fourth be with you”, la mise à jour de Star Wars Jedi : Fallen Order permet de débloquer des éléments cosmétiques pour Cal, BD-1 et le sabre laser, un mode New Game+ et une douzaine d’entraînements méditatifs avec des vagues d’ennemis et un boss. En bonus, la Grille de combat permet de créer un entraînement personnalisé (lieu, difficulté, temps à respecter, nombres de vagues et de boss, puissance du personnage) avec des ennemis spéciaux.