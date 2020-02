Star Wars Jedi : Fallen Order a failli être repoussé au dernier moment

Le Star Wars à la sauce Dark Souls et Uncharted de Respawn Entertainment aurait pu arriver avec du retard.

Malgré une communication silencieuse et un lancement entaché de quelques bugs, Star Wars Jedi : Fallen Order s’est révélé être une bonne surprise pour les joueurs et la presse au point que le titre a dépassé les attentes en s’écoulant à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde (ce chiffre devait être atteint en mars 2020). A l’occasion de la cérémonie des DICE Awards 2020 où la nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Star Wars a été sacrée jeu d’aventure de l’année, Vince Zampella et Stig Asmussen du studio Respawn Entertainment ont annoncé qu’un report n’était pas loin d’être acté du côté d’Electronic Arts avant sa sortie : “Oui, c’était une conversation que nous avons eue et nous avons décidé que nous voulions que le jeu soit prêt, nous voulions le faire, vous savez, pour qu’il sorte pour les vacances. C’est un jeu qui correspond vraiment à cette période (…) Je pense que nous sommes dans une situation où nous essayons de faire un jeu pour plusieurs systèmes différents et nous voulions arriver à tenir cette date, évidemment. Nous avons tous réfléchi, et nous sentions sérieusement que nous pouvions le faire, mais si nous avions eu un plus de temps, ça aurait été mieux. Mais en même temps, nous pouvons y jouer en intégralité. Il était bon, et nous avions l’impression que les fans aimeraient ça.”

Plus de temps de développement pour Star Wars Jedi : Fallen Order 2 ?

Vu le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order et l’envie d’EA de se concentrer sur les jeux solo (un retournement de veste dans les règles de l’art), il est indéniable que la seconde équipe de Respawn aura désormais plus de temps pour produire la suite des aventures de Cal Kestis et ses compagnons (BD-1, Cere, Greez, Merrin).