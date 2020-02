Star Wars : Electronic Arts aurait annulé un spin-off de Battlefront

Un nouveau cas d'annulation concernant un jeu Star Wars est évoqué par des sources proches de l'éditeur américain Electronic Arts.

Tout aurait commencé avec Ragtag, le fameux projet de feu Visceral Games. Annulé après la fermeture du studio américain, ce fameux nouveau Star Wars à la sauce Uncharted (sous la supervision d’Amy Hennig, ancienne réalisatrice, scénariste et directrice créative chez Naughty Dog) serait ensuite passé dans les mains d’EA Vancouver pour le transformer en open-world sous le nom de code Orca. Jugé très vite comme trop ambitieux, il se serait alors vu annulé au profit d’un titre de plus petite envergure, à savoir Vikings, un spin-off de Star Wars : Battlefront avec des éléments de monde ouvert. Une fois les idées et prototypes mis en place par EA Vancouver, Criterion aurait rejoint le projet pour y inclure un scénario et des personnages attachants. Néanmoins, entre des problèmes de logistique et de vision créative, le projet prend du retard et ne peut arriver avant l’automne 2020. Electronic Arts aurait alors décidé de l’annuler au premier semestre 2019.

L’avenir de la licence Star Wars en jeu vidéo chez Electronic Arts

Avec les bonnes ventes et les nombreuses critiques positives de Star Wars Jedi : Fallen Order, Electronic Arts a enfin compris qu’il y avait du bon chez les jeux solo, donc il est n’est pas surprenant d’apprendre qu’une suite serait bien en développement chez Respawn Entertainment. Enfin, du côté de Motive Studios (EA Motive), un jeu Star Wars décrit comme inhabituel serait aussi en développement, en plus d’une nouvelle licence. Les informations viennent de Jason Schreier de Kotaku et ses sources.

Criterion Games a maintenant repris la série Need for Speed, et EA Vancouver soutient d’autres studios comme BioWare (Anthem 2.0) et Respawn (Apex Legends). La structure canadienne travaille également sur de nombreux jeux de sport de la société comme les FIFA, NHL ou encore NFL.