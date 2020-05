Star Wars : Electronic Arts a deux jeux pour 2021 et 2022

Project Maverick d'EA Motive et Star Wars Jedi : Fallen Order 2 de Respawn Entertainment seraient les prochains jeux de l'éditeur américain se basant sur la célèbre licence de Disney.

Alors que le contrat entre Electronic Arts et Disney prendra fin en 2023, la société présidée par Andrew Wilson a encore des jeux Star Wars à proposer. Si la licence Battlefront ne sera pas relancée l’année prochaine, l’insider Bespin Bulletin affirme que Project Maverick prendra sa place. Comme le laissait présager l’image qui avait fuité sur le PlayStation Store, il s’agira d’une simulation de combats de vaisseaux spatiaux avec un Destroyer Stellaire de classe Xyston ou encore un X-Wing. Enfin, en 2022, les fans du space opera initié par George Lucas pourront retrouver Cal Kestis dans ce qui devrait être Star Wars Jedi : Fallen Order 2 pour de nouvelles aventures avec l’équipage du Mantis (BD-1, Cere Junda, Greez Dritus, Merrin).

Project Maverick, une image d’illustration

On ne sait pas encore si Disney et Electronic Arts vont décider de renouveler le partenariat autour des adaptations vidéoludiques de la licence Star Wars en 2023, mais le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order a fait prendre conscience à l’éditeur américain que les jeux avec un mode solo sont plus populaires que les expériences multijoueurs. Bog Iger, ancien patron de Disney, avait d’ailleurs apprécié les retours concernant ce jeu, alors qu’il avait très mal pris le bad buzz qu’avait généré Battlefront à cause des microtransactions.