Star Wars : Disney met en pause la série dédiée à Obi-Wan Kenobi à cause des scripts

Le scénario de la série télévisée sur Obi-Wan Kenobi était trop proche de celui de The Mandalorian.

Alors que le tournage était planifié pour le début de l’été, les scripts écrits par Hossein Amini (Drive, The Two Faces of January) n’ont pas convaincu Disney car jugés trop semblables à ceux de The Mandalorian, la production phare de la plateforme vidéo de la firme aux grandes oreilles. La série sur le célèbre mentor d’Anakin Skywalker n’est pas annulée, mais la production est en pause afin que de nouveaux scripts soient rédigés d’ici les prochains mois. A l’origine, le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi devait protéger Luke et Leia comme le chasseur de primes Din Djarin s’occupe de Bébé Yoda. A noter que la réalisatrice Deborah Chow est toujours impliquée dans le projet et que la première saison devrait désormais être composée de quatre épisodes au lieu de six.

Ewan McGregor rassure les fans

Le comédien qui interprète Obi-Wan Kenobi s’est exprimé suite à la décision officielle de Disney : “C’est juste décalé à l’année prochaine, c’est tout. Les scripts étaient vraiment bons. Maintenant que l’épisode IX est sorti et que tout le monde chez Lucasfilm a plus de temps à consacrer à l’écriture, ils ont estimé qu’ils voulaient plus de temps pour écrire les épisodes. J’ai lu environ 80, 90 % de ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent, et c’est vraiment, vraiment bien. Au lieu de tourner en août, ils veulent juste commencer à tourner en janvier 2021, c’est tout. Rien de plus dramatique que ça.”

Rappelons que la nouvelle série Star Wars de Disney doit se dérouler huit ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith. A la base, il devait s’agir d’un film, mais le format épisodique inhérent aux shows télévisés a été préféré.