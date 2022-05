Star Wars Andor, une série préquelle à Rogue One

Deux saisons pour la série télévisée Star Wars Andor.

La série télévisée Star Wars Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la contribution qu’il peut apporter. Elle raconte l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire et comment les peuples et les planètes se sont impliqués. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues où le personnage principal va s’engager sur la voie qui est destinée à faire de lui un héros rebelle.

Diego Luna revient dans le rôle de Cassian Andor. Le casting comprend également Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough et Kyle Soller. Les producteurs exécutifs sont Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna et Michelle Rejwan. Tony Gilroy est le créateur et le showrunner de Star Wars Andor.

Un teaser pour Star Wars Andor

Star Wars Andor sera diffusé sur Disney+ d’ici le 31 août prochain. Deux saisons de douze épisodes sont d’ores et déjà programmées.