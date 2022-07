Star Wars Andor : l’histoire de la série s’étalera sur cinq années en deux saisons

Les événements de Star Wars Andor rattraperont ceux de Rogue One : A Star Wars Story.

La série préquelle de Rogue One : A Star Wars Story, qui raconte l’histoire de Cassian Andor, interprété par Diego Luna, et de la rébellion naissante à l’apogée de la puissance de l’Empire, s’étendra sur cinq ans – dont la première année sera explorée dans la première saison de 12 épisodes, qui débutera le 31 août prochain sur le service de streaming Disney+. La deuxième saison, maintenant confirmée, comprendra également 12 épisodes, couvrant les quatre autres années et se terminant là où Rogue One commence.

EXCLUSIVE: #Andor creator Tony Gilroy explains the Star Wars series' epic structure. Season 1 is one year, and Season 2’s four-year story uses "each [three episode] block to represent a year. We’ll move a year closer with each block," he says. Read more: https://t.co/ZCTaovefuo pic.twitter.com/rORst3GRcz — Empire Magazine (@empiremagazine) July 4, 2022

Le créateur Tony Gilroy s’est penché un peu plus sur cette structure, et sur la façon dont Star Wars Andor va se dérouler, durant une interview accordée à Empire : “La portée de la série est tellement énorme. Les réalisateurs travaillent par blocs de trois épisodes, et nous avons donc fait quatre blocs de trois épisodes chacun dans la saison 1. Ce calendrier de tournage a conduit organiquement à une construction différente de la saison 2. On a réfléchi et on s’est dit : ‘Wow, ce serait vraiment intéressant de revenir et d’utiliser chaque bloc pour représenter une année. Nous nous rapprocherons d’une année à chaque bloc’. D’un point de vue narratif, c’est vraiment excitant de pouvoir travailler sur quelque chose où l’on fait un vendredi, un samedi et un dimanche, puis de sauter une année (…) Rogue One porte davantage sur un événement que sur le parcours réel des personnages. C’est assez incroyable de commencer une série où il ne s’agit pas de savoir où nous pouvons finir – il s’agit de savoir comment nous avons fini là.“