Star Trek : Starfleet Academy, une nouvelle série pour Paramount+

Après Star Trek : Picard, Star Trek : Prodigy, Star Trek : Short Treks, et prochainement Star Trek : Strange New Worlds, la plateforme de streaming Paramount+ commande la série télévisée Star Trek : Starfleet Academy à la demande du producteur américain Alex Kutzman. Partageant le même nom que le jeu vidéo de la fin des années 1990, elle suivra de jeunes étudiants de l’Université de Starfleet qui se préparent à assumer des rôles de leadership au sein de la force spatiale de la Fédération.

EXCLUSIVE: The #StarTrek universe on Paramount+ is going back to school. A new offshoot, ‘Star Trek: Starfleet Academy,’ is in development at CBS Studios and Alex Kurtzman’s studio-based Secret Hideout for the ViacomCBS streamer, sources said https://t.co/a4KMQMl22E

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 2, 2022