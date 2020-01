Star Trek: Picard : regardez gratuitement le pilote sur YouTube

CBS nous fait un joli petit cadeau en donnant bien plus qu'un petit aperçu de sa série phare de 2020, avec aux commandes de l'Entreprise l’Amiral Jean-Luc Picard incarné par Patrick Stewart.

C’est un joli coup de comm’ que fait CBS aujourd’hui : en offrant à tous la possibilité de regarder gratuitement le premier épisode de Star Trek: Picard, la série va sans aucun doute attirer l’attention de bien plus de monde, qui ne se cantonnera plus seulement aux fans. En France, la série est diffusée sur Amazon Prime un jour après la diffusion américaine et a déjà dû attiré la curiosité de très nombreuses personnes. Toutefois, si l’on n’a pas l’abonnement Amazon Prime, il n’y a aucun moyen de regarder cette saga à gros budget lancée sur CBS. Après l’inégale Star Trek: Discovery créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman qui en est à deux saisons et 29 épisodes se plaçant une dizaine d’années avant les évènements de la série originale, CBS continue de parier sur sa poule aux œufs d’or.

Une première saison de 10 épisodes

Également créée par Alex Kurtzman, Star Trek: Picard est symbolique, parce qu’elle signe le retour de Patrick Stewart dans le rôle de l’Amiral Jean-Luc Picard. Dans les évènements de cette nouvelle série, celui-ci sort de 20 ans de retraite pour aider Dhaj, une jeune femme poursuivie pas de mystérieux antagonistes, et doit du même coup faire face à son passé à bord du Scimitar. Diffusée depuis le 23 janvier, la série déploie l’histoire de sa première saisons à travers 10 épisodes (Star Trek: Discovery en offrait 15 lors de sa première saison et 14 dans la seconde).

Alex Kurtzman, jamais à kurtz d’idées

Non seulement il est derrière Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard, mais Alex Kurtzman est aussi aux commandes d’un projet de dessin-animé Star Trek qui sera diffusé cette année sur CBS. Intitulée Star Trek: Lower Decks, elle comptera 10 épisodes de 30 minutes et suivra l’équipage de l’USS Cerritos en l’an 2380. Elle sera animée par les voix de Eugene Cordero (Kong: Skull Island, Bajillion Dollar Propertie$), Tawny Newsome (Bajillion Dollar Propertie$), Jack Quaid (The Boys) et Noël Wells (Master of None). Découvrez le pilote sur YouTube.