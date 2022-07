Star Trek: Picard : le trailer de la saison 3 annonce le retour du casting de La Nouvelle Génération

La Paramount dévoile un trailer de la saison 3 de Star Trek : Picard, l'occasion de revoir le casting de La Nouvelle Génération.

Les Comic-Con sont toujours un événement de choix, tant pour les fans que pour les différents acteurs de l’industrie. Cela permet notamment de dévoiler les futures productions. Certaines sont évidemment plus attendues que d’autres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la moindre bribe d’information sur telle ou telle création est décortiquée en long, en large et en travers. Durant le San Diego Comic-Con qui a eu lieu ce week-end, Star Trek : Picard a notamment été à l’honneur, avec un trailer pour la troisième et dernière saison.

La Paramount dévoile un trailer de la saison 3 de Star Trek : Picard

Paramount a donc partagé un nouveau trailer pour cette troisième saison de Star Trek : Picard. Et bien que nous sachions déjà que les dernières aventures de Picard réuniraient Patrick Stewart et la majorité du casting principal de La Nouvelle Génération, il est bon de revoir certains personnages que nous n’avions pas vus depuis un certain temps. Ce clip d’une petite minute dévoilé par la Paramount propose des voix off de pratiquement tous les personnages de cette saison 3 de Picard, y compris LeVar Burton, Gates McFadden et Michael Dorn. En termes de contenu, les fans n’ont pas beaucoup plus à se mettre sous la dent que ce que la Paramount avait offert en avril dernier, mais au moins, cette fois, pouvons-nous voir l’ancien équipage de l’USS Enterprise dans leurs nouveaux uniformes.

L’occasion de revoir le casting de La Nouvelle Génération

Ce n’est pas la seule information intéressante autour de Star Trek qui a été dévoilée durant ce Comic-Con. La Paramount a aussi annoncé que la saison deux de Strange New Worlds proposera un épisode crossover avec Lower Decks. C’est Jonathan Frakes qui réalisera l’épisode, lequel sera composé d’une combinaison de live-action et de séquences d’animation. Tawny Newsome et Jack Quaid reprendront par ailleurs leur poste à la doublure voix de Beckett Mariner et Brad Boimler. La saison deux de Strange New Worlds n’a pas encore de date de disponibilité, mais les fans de Star Trek peuvent d’ores-et-déjà coché la date du 25 août prochain, date de lancement de la nouvelle saison de Lower Decks. La Paramount a d’ailleurs aussi partagé un nouveau trailer pour cette série animée, à regarder jusqu’à la fin si vous êtes fan de Deep Space Nine.

There’s a whole universe out there. Wherever you go, we go. #StarTrekPicard concludes with Season 3 in 2023. ✨ #StarTrek #StarTrekSDCC pic.twitter.com/UupKQCIFuA — Star Trek (@StarTrek) July 23, 2022