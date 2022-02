Star Trek 4 : un nouveau film avec le casting original de la dernière décennie est annoncé

Les acteurs Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho et Simon Pegg devraient revenir dans Star Trek 4.

J.J. Abrams produit Star Trek 4, qui n’a pas encore de titre officiel, par l’intermédiaire de Bad Robot. Matt Shakman (WandaVision, Game of Throne, The Great) le réalise à partir d’un scénario de Josh Friedman (Emerald City, Snowpiercer, Avatar 2) et Cameron Squires (Final Space, The Clapper, WandaVision) basé sur une première version de Lindsey Beer (Empress, The Kingkiller Chronicle, Sierra Burgess Is a Loser) et Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider, Gotham City Sirens).

“Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons d’arrache-pied sur un nouveau film Star Trek qui sera tourné d’ici la fin de l’année et qui mettra en scène notre casting original ainsi que de nouveaux personnages qui, je pense, seront vraiment amusants et passionnants et permettront d’amener Star Trek dans des domaines que vous n’avez jamais vus auparavant“, a déclaré J.J. Abrams. “Nous sommes ravis de ce film, nous avons un tas d’autres histoires dont nous parlons et qui seront vraiment passionnantes, alors nous sommes impatients de vous montrer ce que nous préparons. Mais d’ici là, vivez longtemps et prospérez.”

Le retour d’un casting bien connu dans Star Trek 4

Paramount Pictures prévoit d’entamer des négociations pour que Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho et Simon Pegg reviennent sur l’Enterprise pour leur quatrième mission dans la vénérable franchise de science-fiction. Les six acteurs ont d’abord endossé leurs rôles emblématiques respectifs de Kirk, Spock, Uhura, Bones, Sulu et Scotty dans le film “Star Trek” de 2009, réalisé par J.J. Abrams, qui a réinitialisé la chronologie et a permis au reboot d’exister sans être encombré par les anciens films et séries. Ils sont déjà revenus dans deux suites, à savoir Star Trek Into Darkness en 2013, également réalisé par J.J. Abrams, et Star Trek Beyond en 2016, réalisé par Justin Lin.