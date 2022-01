STAR SPHERE : des expériences spatiales créatives avec l’aide d’un nanosatellite

Sony veut faire vivre des expériences réservées aux astronautes grâce à la puissance de la technologie et du divertissement.

En collaboration avec l’Université de Tokyo et la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Sony se prépare à exposer pour la première fois une maquette d’un nanosatellite embarquant du matériel photo Sony, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année. À l’aide d’un simulateur de prise de vue, les utilisateurs pourront commander le satellite pour photographier la terre et les étoiles exactement comme ils le souhaitaient. STAR SPHERE vise l’innovation avec l’ambition d’offrir des expériences inspirantes en enrichissant les perspectives des gens sur l’espace, et s’engagera dans la cocréation avec différents créateurs et partenaires dans ce domaine.

Un porte-parole de Sony déclare : “Observer notre terre bleue depuis l’espace et contempler les innombrables étoiles était auparavant une expérience réservée aux astronautes. En défiant de nouvelles frontières grâce à la puissance de la technologie, nous ouvrirons les perspectives de l’espace pour permettre une exploration inspirante et offrir des expériences spatiales inspirantes à travers le monde grâce à la puissance du divertissement. Grâce à une imagination unique de l’espace, nous serons en mesure de nous connecter et de créer ensemble plus librement que jamais auparavant. Cette nouvelle perspective a le pouvoir de changer la conscience humaine et de libérer des idées et une créativité infinies.”

Les missions de STAR SPHERE

Développement du premier satellite du projet STAR SPHERE : haut degré de flexibilité dans le travail de la caméra, plein format, intégration avec un simulateur de prise de vue et fonctionnement en temps réel

L’utilisation d’un simulateur de prise de vue permettra d’exécuter intuitivement des tâches telles que la mise en place de séquences de prise de vue et l’utilisation du satellite pour capturer la Terre, des panoramas remplis d’étoiles et un large éventail d’autres éléments. Grâce à celui-ci, les utilisateurs pourront même découvrir des vues totalement inattendues de la Terre et de l’espace

Planification de projets, validation de concepts et partenariats dans divers domaines pour créer des expériences spatiales inspirantes

Explorer une variété de possibilités : l’art des nouveaux médias, productions documentaires, musées scientifiques et équipements publics, promotion et publicité, éducation et développement des ressources humaines, tourisme et voyages, salles d’exposition et parcs d’attractions

Sony déclare dans un communiqué : “Nous nous concentrons principalement sur le Japon. Actuellement, nous nous associons à des artistes et travaillons à la validation de concepts dans les domaines de l’éducation et du divertissement grâce à des technologies de pointe.“