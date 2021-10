Star Ocean : The Divine Force, deux héros se croisent entre deux univers de science-fiction et de fantasy

Développé par tri-Ace, Star Ocean : The Divine Force transportera les joueurs dans un vaste monde de science-fiction fantastique où un voyage exaltant avec des combats d’action au rythme effréné, une exploration riche et une histoire originale les attendront.

"I appreciate we’ve kept you waiting for a long time and I'm delighted we've announced #StarOcean The Divine Force!

We’re in the middle of development and working to make it a game you’ll all enjoy playing. Thank you for all the support!" – tri-Ace CEO, Yoshiharu Gotanda pic.twitter.com/tZCAXmBs3s

