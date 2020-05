Star Citizen est jouable gratuitement jusqu’au 2 Juin

Difficile de savoir si le jeu vidéo Star Citizen sera fini un jour mais pour l'heure, il fait déjà le bonheur des fans. Celles et ceux qui ne connaissent pas peuvent le découvrir gratuitement jusqu'au 2 Juin.

Star Citizen est un jeu vidéo tout à fait unique. De par son financement mais surtout par les sommes qui ont été injectées jusqu’à aujourd’hui dans son développement. Et ce n’est toujours pas terminé. Le jeu sera-t-il terminé un jour ? Il y a fort à parier que personne n’ait actuellement la réponse mais il est en tous les cas jouable. Et gratuitement pendant quelques jours qui plus est !

Star Citizen est jouable gratuitement

Si vous êtes curieux(se) de connaître l’avancement du jeu mais que vous n’avez pas contribué à sa campagne de financement participatif, voici une bonne nouvelle : Star Citizen est actuellement jouable gratuitement. Le dévelopeur Cloud Imperium Games a lancé un événement baptisé Free Fly pour célébrer son Invictus Launch Week. Ainsi, jusqu’au 2 Juin, tout le monde peut créer un compte et tester le jeu. “Différents constructeurs sont à l’honneur chaque jour alors n’hésitez pas à revenir voir pour découvrir tout ce que cet événement a à offrir”, expliquait le studio dans un post sur son blog.

Jusqu’au 2 Juin seulement !

Star Citizen est réalisé par Chris Roberts, le créateur de la saga culte Wing Commander et de Freelancer, un simulateur de combat spatial sorti sur PC en 2000. Son successeur spirituel a été annoncé via Kickstarter en 2012 et a récolté plus de 2 millions de dollars. La campagne de financement participatif s’est poursuivie via le site officiel et à ce jour, le jeu a obtenu plus de 286 millions de dollars. Les objectifs et les ambitions de Star Citizen ont beaucoup évolué avec les années, obligeant le studio à repousser sans cesse la date de sortie officielle et à proposer des versions alpha aux backers. À l’heure actuelle, trois mois de jeu sont disponibles : Universe, Star Marine et Arena Commander.