STALKER 2 : un petit teaser pour découvrir le gameplay

Les jeux AAA d'aujourd'hui prennent longtemps à se construire. Certains plus que d'autres. STALKER est probablement parmi les plus longs. Les fans attendent le deuxième opus avec impatience.

STALKER est une licence bien connue des fans de jeux de type survival, tir à la première personne. Le premier opus STALKER: Shadow of Chernobyl avait été très bien accueilli par la critique, et par les fans d’ailleurs. Aujourd’hui, l’on attend impatiemment le deuxième opus. Un opus en préparation depuis longtemps, très longtemps, qui se dévoile aujourd’hui via un court teaser.

STALKER 2 dévoile son gameplay dans un court teaser

STALKER: Shadow of Chernobyl fut annoncé en 2001 – déjà ! -. Les joueurs n’avaient pu mettre la main dessus qu’en 2007. Alors quand on apprend qu’un STALKER 2 doit arriver en 2021, 10 ans après son annonce originale, autant dire que la joie est immense chez les fans de la licence, et les simples curieux. Les amateurs du genre devront une fois encore enfiler leur combinaison anti-radiation pour survivre dans Tchernobyl tant en affrontant des monstres mutants. Malheureusement, la vidéo publiée aujourd’hui ne donne que très peu d’indices quant au jeu en lui-même. Le post Facebook qui accompagnait ladite vidéo fait simplement référence au personnage du jeu, Skif, avec les mots “loading” (“chargement”) et “PDA 2.0”.

Encore quelques mois de patience, sortie prévue courant 2021

Le développeur du jeu, le studio ukrainien GSC Game World, avait publié ce teaser sur la chaîne YouTube d’IGN, avec un commentaire déclarant que cela représente “ce que le jeu a à offrir : des changements de scène très rythmés, des paysages menaçants et un sentiment constant de danger inévitable accompagné par une bande-son à la guitare à peine perceptible.” Ce bref aperçu vidéo est proposé en 4K et rappelle énormément l’environnement sinistre du premier opus. Contrairement au plus long trailer proposé cet été, il s’agit là du premier aperçu réel de ce que le jeu proposera.

L’équipes en charge est restée très silencieuse, pour ne pas dire muette, après avoir déclaré que le jeu était toujours en développement en 2012 avant de réapparaitre en 2018, en promettant une sortie en 2021. Ce nouveau jeu est actuellement prévu pour PC et Xbox Series S/X avec une disponibilité le jour J sur le Xbox Game Pass.