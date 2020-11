Stadium, le navigateur pour jouer à Stadia sur iOS est de retour sur l’App Store

Le streaming de jeu vidéo est de plus en plus populaire. Le potentiel de cette technologie est énorme. Encore faut-il que les fabricants acceptent de jouer le jeu. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Apple sur iOS.

Google dispose de sa plate-forme de streaming de jeu vidéo, Stadia. Accessible depuis (presque) tous les appareils disposant d’un navigateur web et d’une connexion à Internet digne de ce nom. Presque tous les appareils, seulement, dans la mesure où Apple voit cela d’un assez mauvais œil sur ses appareils iOS. Un fan avait alors mis au point une alternative intéressante, un navigateur web maison baptisé Stadium.

Stadium est de retour sur l’Apple Store

Et il s’avère que Stadium est de nouveau disponible au téléchargement sur l’Apple App Store. Le navigateur maison permet de jouer à ses jeux vidéo préférés en streaming via le service Stadia de Google sur les iPhone et iPad. Une première version fut lancée en septembre dernier. Malheureusement, Apple décidait de retirer l’application en octobre, informant dans le même temps son développeur, Zach Knox, que cette suppression fut actée parce que Stadium utilise “des API publiques d’une manière non autorisée par Apple”. Aujourd’hui, Zach Knox semble avoir trouvé une solution de contournement dans la mesure où Stadium 1.2 vient d’être approuvée par les petits lutins d’Apple.

De possibles bugs avec les manettes Bluetooth

Apple avait légèrement revu ses directives de l’App Store il y a quelques mois pour autoriser les services de streaming de jeux vidéo comme Google Stadia et Microsoft xCloud sur les appareils iOS. Mais uniquement s’il est possible de télécharger les jeux individuellement sur la plate-forme, ce qui vient annihiler totalement l’intérêt de souscrire à une telle plate-forme. Reste que Stadia n’est toujours pas officiellement supporté sur iOS. D’où l’intérêt pour les fans d’avoir ce genre d’alternatives pour profiter du service. Stadium vous donne accès à tout le catalogue de jeux de Stadia. Une grande variété de manettes sont aussi prises en charge, y compris les manettes Xbox et autres DualShock.

À noter cependant, Stadium 1.2 pourrait ne plus prendre en charge votre manette Bluetooth. En effet, Zach Knox explique que des modifications ont du être opérés pour obtenir l’autorisation d’Apple sur l’App Store. Celles-ci interfèrent apparemment avec la capacité du navigateur à gérer les manettes Bluetooth. “J’ai réussi à faire fonctionner cette option plus d’une fois mais cela n’a pas marché à tous les coups”, explique le développeur. Une chose est sûre, la manette Stadia fonctionne. Ce qui est assez logique compte tenu du fait qu’elle n’utilise le Bluetooth que pour l’étape de configuration et qu’elle passe ensuite par le WiFi.